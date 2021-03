Simona Halep şi-a intrat cu greu în ritm, la debutul pe tabloul principal al întrecerii de 1000 de puncte găzduite de capitala statului Florida. După ce a cedat setul întâi, scor 3 – 6, tenismena din România a revenit spectaculos şi a întors rezultatul pe tabela de marcaj.

Halep şi-a adjudecat cu emoţii cel de-al doilea act (6 – 4), dar a defilat, în schimb, în setul decisiv, în care franţuzoaica nu a mai contat (6 – 0). Garcia nu a izbutit să obţină nici măcar un singur game, iar Halep visează să îşi treacă în palmares primul trofeu din carieră la Miami Open.

Serviciul nu a ajutat-o pe româncă

Jucătoarea în vârstă de 29 de ani recunoaşte că jocul său a avut mult de suferit în startul partidei cu Garcia şi spune că nici serviciul nu a ajutat-o foarte mult. Multele erori neforţate comise de franţuzoaica situată pe poziţia 51 în ierarhia WTA i-au permis însă lui Halep să întoarcă soarta partidei în favoarea sa.

„Am jucat de multe ori împotriva lui Caroline Garcia. Ea joacă bine şi m-am aşteptat la o replica puternică din partea ei. E greu să returnezi mingile de pe serivicul ei. În schimb, serviciul meu nu a funţionat chiar foarte bine şi am fost pusă de multe ori sub presiune. Garcia a început să rateze, apoi, mai multe mingi în setul doi şi am căpătat încredere că voi putea reveni” a comentat Halep desfăşurarea de forţe de la acest meci.

Halep revine pe teren, după o lună de pauză

Tenismena de 1,68 metri admite că revenirea în circuitul WTA, după o pauză de mai mult de o lună de zile, nu a fost deloc una uşoară. Halep nu a scăpat complet de durerile resimţite în zona umărului, care au chinuit în ultima perioadă, dar are încredere că poate reedita parcursul lung de la Miami din 2015 şi 2019, când a ajuns până în faza semifinalelor.

„Nu am mai jucat niciun meci oficial de la Melbourne şi se simte aceasta. Am avut ceva probleme şi la umăr, dar am dat tot ce am mai bun. Sunt aici pentru a mă simţi bine şi pentru a câştiga fiecare meci” a mai adăugat racheta numărul unu a României.