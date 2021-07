Halep, Cîrstea, Begu şi Ţig, criticate de ministrul Tineretului şi Sportului. „Sunt foarte mâhnit de faptul că toate sportivele din tenis care sunt calificate refuză să participe la Jocurile Olimpice.

Un mesaj toxic pentru tot sportul

Această decizie transmite un mesaj toxic pentru tot sportul. Olimpismul este mai presus de orice, iar principiile sale onorează bucuria aflată în efort și valoarea educativă a bunului exemplu.

La Jocurile Olimpice participa staruri ale sporturilor care câștigă milioane de euro și care respectă aceste principii. De aceea, este de neînțeles pentru mine decizia sportivelor noastre.

Cu siguranță, vom analiza foarte serios de anul viitor ce programe vom finanța pentru Federația Română de Tenis. Aștept reacția oficială a federației referitor la acest caz”, a scris Eduard Novak pe Facebook.

Vestea retragerii celor mai bune jucătoare de tenis de la JO a fost confirmată miercuri de Mihai Covaliu. „Deocamdată am luat act de informarea oficială. Zilele viitoare va apărea și un punct de vedere al COSR pe acest subiect. Spun zilele viitoare pentru că trebuie să aflăm ce se întâmplă.

Federația de Tenis a primit finanțare din partea comitetului pentru acțiunea din această vară. De aceea vă spun că trebuie să avem toate datele pentru a avea un punct de vedere complet asupra acestui caz.

Situaţie diferită la Simona Halep

Am spus zilele trecute că am avut o discuție cu Simona Halep. Am vorbit cu ea și mi-a spus că nu poate merge la Tokyo și este de înțeles. Recomandarea medicilor pentru ea este foarte clară. Pentru a se putea recupera după accidentarea suferită, are nevoie de repaus de la competițiile oficiale.

Aici vorbim despre un caz special. Simona Halep nu poate participa la Jocurile Olimpice. Nu o va face la niciun turneu până când recuperarea ei nu va fi completă. Nu suntem absurzi.

Sunt foarte mulți sportiv care ratează întreceri importante din cauza problemelor medicale. La Olimpiadă nu pleci așa, că stai să vedem ce se va întâmpla. Nu e de joacă și e de înțeles.

Patricia Ţig a putut juca la SW19

Văd că Patricia Țig este în turul 2 la Wimbledon, deci nu se pune problema de accidentări, Doamne ferește! Am văzut în presă o declarație de-ale ei în care spunea că știe ce e mai bine pentru ea. Nu o contrazic…

Zilele viitoare vom avea tabloul complet al acestei situații. Vom ști ce s-a întâmplat şi acest lucru va fi lămurit în curând. Tot ce pot să vă spun acum este că am primit mesaje din partea Monicăi Niculescu și a Ralucăi Olaru.

Ambele ne-au confirmat că vor merge la Jocurile Olimpice le Tokyo. În curând vom primi din partea federației internaționale confirmarea că pot participa la JO și atunci totul va deveni oficial”, a declarat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru playsport.ro.