Cel mai mare fotbalist român din istorie se pregătește de duelul cu FCSB și consideră această partidă un derby al Ligii 1. De fapt, tocmai asta îl nemulțumește pe „Rege”: faptul că presa nu vede meciul de diseară, de la Ovidiu (ora 20.30), ca pe un derby!

„Jucăm contra unei echipe care e în formă. Noi venim după o victorie importantă în deplasare. Cred că suntem pregătiți să facem un meci bun, un meci complet. Suntem încrezători că putem face un meci foarte bun și că putem câștiga. Vă feriți să spuneți derby? Atunci o spun eu: e un derby și va fi un meci bun de ambele părți! Am dat nu știu câți jucători la U21, am câștigat trofee la juniori, a fost unul dintre cei mai buni ai noștri. Nu e un an bun, e un an excelent”, a reacționat Hagi.

Patronul Viitorului a continuat în același fel, amintind prin discurs de atitudinea lui Dan Petrescu: „Ne-am săturat de câte trofee am luat la juniori. Un an cu trofee foarte multe la Constanța, așa să puneți titlul. Suntem singura echipă care a bătut CFR-ul de două ori, înseamnă că am făcut ceva bun”.

În meciul tur, FCSB s-a impus în fața Viitorului cu 2-1, goluri Adrian Popa și Harlem Gnohéré, respectiv Gabriel Iancu.

