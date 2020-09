Conform digisport.ro, în cei 11 ani care au trecut de la înfiinţarea clubului Viitorul Constanţa, Hagi a obţinut peste 20 milioane euro.

Banii au fost plătiţi de cluburile din ţară şi din străinătate care au fost interesate de fotbaliştii crescuţi sub supravegherea lui Hagi la academia clubului.

În interviul pentru Sports Festival, Hagi a dezvăluit că acest proces ar fi fost îngreunat dacă nu ar fi avut o informaţie-cheie în bagajul de cunoştinşe fotbalistice.

Astfel, fostul căpitan al naţionalei României a divulgat ce l-a ajutat foarte mult în noile ipostaze de tehnician şi proprietar de club.

„Johan Cruyff şi Mircea Lucescu, doi mari jucători şi în acelaşi timp mari antrenori. De la Cruyff am învăţat fotbalul total, iar de la Lucescu modul de a promova tinerii.

Pentru că nea Mircea m-a luat de la juniori şi m-a promovat direct la prima reprezentativă, fără să joc un minut la Under 21 (n.r. – naţionala de tineret).

Şi-a asumat acest lucru deşi a fost foarte criticat în acea perioadă de un an şi jumătate, doi ani până eu m-am maturizat.

Dar în acei doi ani am dat doar două goluri la Sportul Studenţesc şi vă daţi seama ce presiune avea nea Mircea… Dar nu a cedat şi a zis că rămâne cu mine.

De la el am învăţat cum să promovez jucătorii, cum să îi sprijin şi cum să le accelerez procesul de formare cu trei ani. Pentru că se poate accelera cu 3 ani”, a spus Hagi.

Altfel, cel care la începutul lunii august renunţa la funcţia de manager tehnic al echipei Viitorul s-a referit şi la doi dintre cei mai buni jucători din istoria sportului-rege.

„Eu aş juca în aceeaşi echipă cu Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. Ar fi fantastic să-i vedem o dată împreună. Sunt doi jucători fabuloşi.

Unul are calităţi fizice şi mentale incredibile, celălalt are calităţi mentale incredibile, mai puţine fizice, însă are o tehnică incredibilă.

Deci amândoi sunt jucători fabuloşi. Calitatea unui jucător sau sportiv mare este că se adaptează la orice. Un sportiv mare nu se plânge, el se adaptează.

Asta e calitatea cea mai mare pe care trebuie să o aibă. Să joace şi pe bitum, şi pe zgură, pe orice, un jucător mare găseşte întotdeauna soluţii. Acela e un jucător foarte bun.”

Hagi s-a referit la fiul său Ianis, care nu a prins cel mai bun start de sezon nici la Rangers (clubul la care e legitimat în Scoţia), nici la naţionala României:

„Nu e îndeajuns talentul. Ianis trebuie să aibă ambiţia să devină mai bun în fiecare zi.

Şi al doilea sfat pentru el e că tot ce se scrie, tot ce se spune îl va face pe el mai bun. Nu poate să zică toată lumea numai de bine.

Trebuie să vină şi criticile, ele te trezesc, te echilibrează. Iar Ianis duce la presiune. El e conştient că duce un nume mare în spate. E un jucător căruia îi place să se antreneze, iar asta e fundamental.”

