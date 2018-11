Corespondență de la Paris: Elicopterul militar H215M, subiectul unui contract pe 15 ani între Airbus și IAR Brașov

Airbus și IAR Brașov au semnat marți după-amiază, la Paris, un Contract definitiv de colaborare exclusivă (Definite Cooperation Agreement) pe o perioadă de 15 ani.





Potrivit documentului, IAR este partenerul exclusiv al Airbus pentru fabricarea în România a elicopterului IAR-H215M. Documentul a fost semnat pe baza principiilor stabilite prin semnarea unui acord inițial, pe 24 august 2017, la București, în prezența președinților Franței și României.

Neculai Banea, IAR: ”Cooperare istorică”

”Eu cred că elicopterul IAR H215M va fi un elicopter foarte bun, pentru multiple misiuni, pe care va putea să le facă Armata României și, după cum vă spuneam, este un pas important astăzi, mă bucur că partenerul nostru tradițional Airbus Helicopters ne-a dat această posibilitate să reîncepem această cooperare istorică și să o ducem mai departe, la un alt nivel”, a declarat, pentru Evenimentul zilei, Neculai Banea, Directorul General al IAR Brașov, imediat după semnarea Contractului definitiv de colaborare exclusivă pe o perioadă de 15 ani.

Olivier Michalon, Airbus Helicopters: Oportunitatea este aici și acum!

”Domnule Director, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Pe hârtie, scrie 15 ani. Dar poate fi vorba despre mult mai mult! Prima noastră colaborare are o jumătate de secol – 50 de ani, este enorm. Nu cred că există foarte multe cooperări internaționale în domeniul aerospațial, care să dureze 50 de ani. Iar noi suntem foarte motivați, pentru că știm că vorbim de calitate înaltă, în România. Oportunitatea este aici și acum! Ultimul comentariu pe care vreau să-l fac este că am avut un succes atât de mare în cooperarea noastră, încât există foarte mulți interesați să o copieze. Și să pretindă că pot face, în câțiva ani, ce am făcut noi, în 50 de ani”, a declarat Olivier Michalon, Senior Vice President pentru Europa al Airbus Helicopters.

“Am sprijinit cu mândrie România timp de aproape 50 de ani, nu doar prin activități de asamblare și mentenanță a elicopterelor, dar și investind continuu și contribuind la modelarea industriei aeronautice prin programe educaționale unice pentru tânăra generație. Acum privim spre viitor prin acest parteneriat cu IAR pentru elicopterul H215M, înaintea unei decizii din partea Guvernului României de a pune în aplicare cooperarea noastră și de a livra Ministerului român al Apărării un elicopter multirol cu adevărat eficient din punct de vedere al costului, produs în România”, a mai spus Olivier Michalon, Senior Vice President pentru Europa al Airbus Helicopters.

H215M, variantă de modernizare a flotei multirol a MApN

