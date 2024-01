Guvernul a mai făcut trei miliarde de lei datorie la bănci, în doar 15 zile

În doar două săptămâni, Guvernul a mai făcut două împrumuturi la bănci. Ministrul Marcel Boloș a anunțat la finalul anului trecut că nu vor fi creșteri de taxe și impozite în anul curent.

„Pe partea de venituri anul 2024, aşa după cum se cunoaşte, va fi anul cu zero creşteri de impozite şi taxe„, spune Marcel Boloș.

Boloș promite un an fiscal previzibil

Ministrul declară că 2024 va fi un an previzibil în privința bugetului, execuției bugetare și evoluției mediului de afaceri, mult mai stabil decât a fost 2023. Potrivit liberalului Florin Roman, bugetul 2024 îndeplinește mai multe cerințe PNL. Acesta urmează să fie aprobat în parlament până în 22 decembrie.

Ministrul Finanțelor a declarat că în bugetul de stat este cuprins majorarea salariilor profesorilor și pensiilor. Majorarea va fi datorită investițiilor din programul Anghel Saligny.Potrivit ministrului, bugetul este echilibrat între cheltuieli și adjustat cu inflația de la 1 ianuarie 2024 și după recalcularea de la 1 septembrie.

Ministerul Finanțelor face împrumuturi de peste 3 miliarde de lei în doar 15 zile

Potrivit Ziarul Financiar, ministerul Finanțelor a împrumutat 1,75 miliarde de lei luni, 15 ianuarie, prin două licitații cu titluri de stat. Randamentele sunt de 6,04% și 6,38% pe an, potrivit ziarului.

Prima emisiune de obligațiuni, cu suma de 916,5 milioane de lei și cu dobânda de 6,04%, are scadența în ianuarie 2026. Opt dealeri primari au cumpărat obligațiunile pe cont propriu și în contul clienților, care pot fi persoane fizice și juridice. Cea de-a doua licitație are titluri de stat are scadena în aprilie 2031, cu sumă de 836,9 milioane lei și cu dobândă anuală de 6,38%.

Ministerul Finanțelor a anunțat în cursul zilei de azi că „a doua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din 2024 au dobânzi anuale atractive de 6,10% și, respectiv, 7% și scadențe de 1 și 3 ani. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată”.

Împrumuturi cu scadențe până în 2031 și cu dobânzi de peste 6%

Ziarul Financiar a publicat pe 8 ianuarie 2024 o altă știre în care anunța că ministerul Finanțelor a mai făcut un împrumut de 1,5 miliarde de lei de la bănci, cu randamente de 6,5 și 6,03% pe an, tot în două licitații. În aceea zi, ministrul Marcel Boloș susținea conferința de presă pe tema obligativității utilizării Sistemului național RO e-Transport.

Prima licitație are o emisiune de obligațiuni scadentă în aprilie 2030, cu suma împrumutată de 800,4 milioane de lei, cu dobândă anuală de 6,50%.

A doua licitație are redeschis o emisiune de titluri de stat certificate de trezorerie cu discount, fiind împrumutată o sumă de 703 milioane lei. Aceasta are dobândă anuală de 6,03% și este scadentă în iulie 2024.