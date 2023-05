Guvernul promovează pe site-ul oficial parteneriatul cu o companie care dezvoltă criptomonede. Humans.Ai l-a creat pe ION, consilierul AI al premierului

Guvernul României promovează pe site-ul oficial un parteneriat cu o companie care dezvoltă o criptomonedă, Humans.ai. Este firma deIT a cărei echipă s-a ocupat de dezvoltarea aplicației ION, consilierul bazat pe inteligență artificială al premierului Nicolae Ciucă.

Pe lângă ION, compania dezvoltă și o criptomonedă care poartă chiar acelai nume, Humans. Și, cu toate că monedele electronice nu sunt reglementate în România, ele sunt promovate pe site-ul oficial al Guvernului. Criptomoneda dezvoltată de Humans.ai se tranzacționează pe platformele online cu 0,02277 de dolari pe unitate și are o capitalizare totală de 177 de milioane de dolari, conform CoinMarketCap.

„Practic, în cazul de față, un Guvern recomandă pe site-ul său o criptomonedă. E un caz unic”, susține un specialist IT, contactat de Libertatea.ro.

Guvernele occidentale au atras atenția asupra criptomonedelor, precizând că acestea sunt titluri de valoare electronice speculative. Criptomonedele sunt preferate de crima organizată pentru spălarea de bani proveniți din activități ilegale, dar și de organizațiile teroriste.

Cum se justifică oficialii companiei

Pe de altă parte, reprezentanții companiei IT au confirmat, potrivit sursei citate mai sus, că dezvoltă o criptomonedă cu acest nume. Aceștia spun însă, că echipele care dezvoltă aplicația ION nu au legătură cu cele care se ocupă de criptomonedă. Doar sunt partenere în cadrul aceluiași grup. În plus, au mai precizat aceștia, proiectul ION este realizat gratuit de programatorii firmei.

„AI on Blockchain SRL este una din companiile care contribuie benevol la realizarea proiectului ION prin echipa sa de dezvoltatori specializați în inteligență artificială. AI on Blockchain SRL are ca obiect de activitate editar a produselor software și care utilizează marca Humans.ai în activitatea sa pentru promovarea activității de dezvoltare software. Marca Humans.ai este utilizată și de compania care a emis criptomoneda, care însă nu are nicio implicare în proiectul ION. Nu există nicio asociere de imagine între criptomonedă și proiectul ION”, au precizat reprezentanții companiei.

Compania AI on Blockchain SRL este deținută de Sabin Mina Dima, din Constanța și este administrate de George Adrian Tofan, fiul lui Gelu Tofan (decedat în 2021), fostul rege al anvelopelor.

Precizările Ministerului Cercetării

Proiectul ION a fost lansat oficial în data de 1 martie 2023, când premierul Nicolae Ciucă a prezentat în ședința de Guvern „primul consilier guvernamental care folosește inteligență artificială”. El este rezultatul unui parteneriat între mai multe colective de cercetători și programatori IT din cadrul unor instituții publice și private. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) explică logo-ul criptomonedei Humans.ai pe site-ul Guvernului prin necesitatea de promova inovațiile românești.

„Rolul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) este acela de a asigura umbrela proiectelor cu potențial de inovație și cercetare la nivel național. Susținem inovarea endogenă. În acest sens, MCID promovează inovațiile românești și inițiativele comunității de tehnologie și ale universităților din România de a dezvolta soluții menite să ajute societatea și să îmbunătățească viața românilor, cum este proiectul ION”, au precizat reprezentanții MCID.

Proiectul ION este o inițiativă pro bono

Proiectul ION este o inițiativă pro bono, dezvoltată de experți din domeniu, au precizat oficialii ministerului.

Aceștia au mai spus că în cadrul acestui proiect au lucrat voluntari români, olimpici la nivel internațional, sau studenți de la universități apreciate din țară și din străinătate, precum Harvard, Oxford, Cambridge, Imperial College of London, Sorbona, Bocconi. În ceea ce privește compania care au lansat criptomonedele Humans, MCID susține că acestea au venit cu o propunere legată de dezvoltarea proiectului ION

„Nu este vorba de o alegere. Sau, mai degrabă, dacă este vorba de alegeri, echipa care l-a dezvoltat pe ION a ales MCID. Voluntarii, experți în inteligență artificială și cercetători, au început colaborarea la acest proiect și l-au prezentat ministerului ca o posibilă soluție de IA (inteligență artificială – n.r.), novatoare, în relația cetățenilor cu autoritățile statului”, au menționat reprezentanții ministerului, citați de Libertatea.