„Astăzi a avut loc un eveniment tragic. Decesul colegei noastre, Vicepreședinte a Organizației Femeilor Social Democrate de la Timiș. A decedat în urma unui infarct.

Colega noastră era pe litoral împreună cu familia din data de 15 august. A participat la Școala de Vară, iar în această dimineață, aflându-se într-o vizită privată, i s-a făcut rău și din păcate nu a mai putut fi salvată. Transmitem condoleante familiei și acest eveniment ne-a marcat pe toți.

Astăzi a avut loc, așa cum știți, Comitetul Executiv Național, în cadrul căruia am abordat mai multe probleme importante pentru Partidul Social Democrat. Un prim punct de pe ordinea de zi este cel referitor la organizarea pentru alegerile prezidențiale, modul de organizare în fiecare județ, stadiul strângerii de semnături.

Am constatat cu bucurie că deja avem primul județ în care targetul semnăturilor a fost atins, mă refer la județul Dolj. De asemena, am vorbit despre guvernare, despre remaniere dar și despre interimatele celor trei ministere. Vom acționa în perioada următoare.

În ceea ce privește interimatul celor trei ministere, legat de portofoliile deținute de către ALDE, voi avea o discuție telefonică cu președintele, iar în cazul în care nu vom avea o nominalizare pentru aceste intermiate, vom merge către Curtea Constituțională”, a declarat premierul.

„Legat de afirmația președintelui că acest Guvern este unul corupt, vom acționa în judecată. Așa cum am spus, este foarte ușor de lipit etichete dar aceste etichete trebuie să aibă un fundament. Nu am avut niciodată probleme de corupție, ba dimpotrivă am fost unul dintre luptătorii împotriva corupției pentru statul de drept dar și pentru respectarea drepturilor cetățenilor.

Am discutat despre întâlnirile următoare pe care trebuie să le avem la nivel de partid social democrat, astfel încât în perioada imediat următoare vom începe întâlniri cu primarii din toate județele țării, întâlniri pe care le vom face pe regiuni.

Vom avea discuții cu fiecare președinte de organizație pentru a vedea în ce stadiu suntem cu organizarea, cu mobilizarea electoratului, cum funcționează comunicarea în fiecare județ.

Acestea au fost punctele abordate în cadrul ședinței”, a completat Viorica Dăncilă.

Te-ar putea interesa și: