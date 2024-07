Politica Guvernul a adoptat hotărârea care stabilește data alegerilor parlamentare și prezidențiale







Executivul a aprobat joi Hotărârea de Guvern referitoare la alegerile parlamentare și prezidențiale, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin.

În acest sens, primul tur al alegerilor prezidențiale este programat pentru 24 noiembrie, iar al doilea tur pentru 8 decembrie. Asta în timp ce alegerile parlamentare sunt stabilite pentru data de 1 decembrie.

„Bună ziua și bun găsit la sesiunea de informare publică după ședința Guvernului, de astăzi, joi, 4 iulie 2024.

Am să încep cu cele două hotărâri de Guvern care sunt așteptate și de dumneavoastră, și de opinia publică, cele care reglementează data alegerilor care au mai rămas în acest an electoral, și anume, în datele de 24 noiembrie, respectiv 8 decembrie, vor avea loc alegerile prezidențiale primul tur, respectiv al doilea tur, iar pe data de 1 decembrie vor avea loc alegerile parlamentare”, a transmis după ședința de Guvern purtătorul de cuvânt, Mihai Constantin, potrivit gov.ro.

Premierul Marcel Ciolacu a comunicat joi că, împreună cu partenerii de guvernare, s-a finalizat un acord referitor la calendarul electoral, care reflectă principiile discutate în consultările cu partidele politice reprezentate în Parlament.

Data alegerilor, mărul discordiei din coaliția PSD-PNL

Discuțiile privind calendarul electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare au fost finalizate de coaliția de guvernare, joi, după lungi dispute între social-democrați și libeerali.

Deși înainte de alegerile locale și europarlamentare PNL și PSD au convenit ca prezidențialele să aibă loc în septembrie, liberalii s-au răzgândit ulterior, invocând suprapunerea cu începerea școlii.

În acest context, prim-ministrul l-a atacat dur pe Nicolae Ciucă, acuzând că acest nu e un om de cuvânt și nu își respectă promisiunile.

„Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată.

Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară. Dânșii nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției”, a spus în urmă cu ceva timp Ciolacu despre alegerile prezidențiale.