HAI România!

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

S-a ajuns la o situație atât de ridicolă încât e posibil orice. Poți primi mâine un telefon si să te întrebe Nicușor Dan dacă nu cumva vrei să fii prim-ministrul României. Facem și noi caterincă, dacă și ei fac mișto de noi. De la 12.00, live , in formula consacrată în fiecare joi: Comaroni, Hoandră, Turcescu.

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HAI România!

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

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