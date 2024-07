Economie Gustul de acasă se poate găsi și în comerț. Grandma’s Delights aduce pe piață preparatele copilăriei







Pentru mulți, mâncarea preferată este asociată cu gustul copilăriei, cu preparatele mamei sau ale bunicii, făcute într-un mod cât mai clasic și tradițional posibil. Unii antreprenori cunosc acest sentiment, această poftă și, cu talent și dedicare, dezvoltă afaceri cu iz de poveste și gust adevărat. Acesta este și cazul Theodorei și al lui Teodor de la „Grandma’s Delights”. „Deliciile Bunicii”, cum s-ar zice în limba română, iar numele nu este deloc ales întâmplător.

Am fost curios să aflu de la cei doi cu ce bunătăți își bucură clienții. „Avem o gamă variată de produse, pe care, de la an la an, am îmbunătățit-o. Astfel încât, în prezent, putem oferi de la produsele de bază, precum zacuștile și sucurile de roșii, până la roșii deshidratate, dulcețuri, gemuri, sucuri de fructe fără zahăr, presate la rece și uleiurile 100% naturale presate la rece”. Iar lista poate continuă pentru că Theodora și Teodor doresc să le ofere clienților ceea ce își doresc să găsească în piață și să aibă pe masă.

Din observațiile celor doi antreprenori, cel puțin în ultima perioadă, la „Grandma’s Delights” au fost la mare căutare dulceața de ardei iute, zacusca de vinete și ghebe, dulceața de trandafiri, dulceața de smochine, dar și sucul de afine.

Cum a început povestea „Grandma’s Delights”?

Afacerea dezvoltată Theodora și Teodor are rădăcini prin anul 2018, în momentul în care cei doi au renunțat la agitația urbană și au ales să se mute într-un loc pitoresc din județul Dâmbovița, la poalele unei păduri.

„Am început prin a avea un solar în curte și prin a face preparate gustoase și naturale pentru noi și cei apropiați, în fața casei, la tuci. Având foarte mult teren neexploatat în jurul casei, am luat decizia că putem extinde ceea ce am început în primă fază ca un hobby. Astfel încât să putem prepara produse 100% naturale pentru mai multe persoane, pentru ca și acestea să se poată bucura de ceea ce ne oferă natura”, spun cei doi, în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar.

Nu a durat mult timp după aceea până când cei doi au început și extinderea pe partea de agricultură pe care au reușit să o și certifice ecologic. De asemenea, Theodora și Teodor au lucrat cu spor și la construirea unei hale de procesare, complet utilată și autorizată, de fructe, legume și uleiuri presate la rece. Totul se întâmplă în era tehnologiei, dar cu gândul la tradiții și obiceiuri, la dragoste pentru bun și gustos, elemente foarte importante pentru bunul mers al afacerii „Grandma’s Delights”.

Bunica, puterea exemplului

„Avem un puternic exemplu de la bunicile noastre, legat de modul de preparare al produselor și gustul mâncărurilor pe care îl întâlneam în casele lor. Ne-am gândit că, pornind pe acest drum, putem bucura și persoanele care nu mai au atât de mult timp pentru a găti, sau pur și simplu nu mai pot regăsi acel gust de odinioară în unele produse existente pe rafturile magazinelor”, continuă cei doi.

Pe lângă prepararea produselor, fondatorii „Grandma’s Delights” au trecut și la un alt nivel în desfășurarea activității. Căci în prezent oferă inclusiv servicii de procesare atât pentru persoane fizice, cât și juridice. „Practic, cei care au livezi sau câmpuri cultivate vin la noi cu materia primă și ambalajele. Stăm împreună un anumit timp pentru a găsi rețeta perfectă. Iar aici discutăm de la textură, la culoare și gust. După ce acești pași sunt finalizați, persoanele în cauză revin la noi cu cele necesare, iar la final de zi sau a doua zi vin să ridice produsul finit. Sunt persoane care și-au deschis un brand cu ajutorul serviciilor noastre de procesare, produse pe care le-au și introdus pe piață”.

Gustul pur, ca pe vremuri

Astfel, încet și cu multă răbdare, Theodora și Teodor au pus bazele unui adevărat concept ce stă la baza afacerii lor. Acela de a nu folosi coloranți, conservanți sau aditivi alimentari, ci de a oferi prin produsele lor puritatea gustului preparatelor exact ca în copilărie.

Ușor nu le-a fost, bineînțeles. Din momentul 0 și până în prezent, provocările și schimbările nu au încetat să apară. Însă cei doi fondatori ai „Grandma’s Delights” spun că s-au obișnuit cu aceste aspecte. „De la un singur solar în curte, în momentul de față avem o întinsă agricultură certificată ecologic, propriile livezi de unde ne procurăm materia primă și o întreagă linie de procesare”, afirmă antreprenorii.

Iar rezultatele nu întârzie să apară, căci, mai spun cei doi, până în momentul de față, au ajuns la sute de bucăți din fiecare preparat pe care le vând în decursul unui an.

În acest fel, valorile afacerii „Grandma’s Delights” sunt bine înrădăcinate. Și au la bază faptul că Theodora și Teodor vor să livreze întotdeauna calitate, nu cantitate. Doresc să păstreze acest concept pe care să îl dezvolte cât mai mult. „Preparatele românești reprezintă tradiție, muncă, devotament. Iar toate aceste elemente ce se întrunesc reprezintă calitate și respect față de roadele naturii”, declară ei.

Investiții în bucate sănătoase

Bineînțeles, o astfel de afacere necesită foarte multe investiții, atât emoționale, cât și financiare. Însă pasiunea le învinge pe toate, spun Theodora și Teodor, care, indiferent de impedimente, aleg să meargă mai departe pe drumul lor: „Deși investițiile au fost nenumărate și foarte mari, considerăm că visul nostru trebuie să meargă mai departe pentru a reuși să ne atingem țelurile propuse și anume de a readuce gustul de odinioară și de a oferi oamenilor mâncare sănătoasă”.

Și că tot veni vorba de mâncare sănătoasă, rețetele folosite de cei doi în preparatele lor fix asta emană: puritate și o stare de bine, tipică mâncărurilor din copilărie. Theodora și Teodor spun că rețetele pe care le folosesc sunt cele împrumutate de la bunicile lor, practic rețetele tradiționale pe care acestea le foloseau în propria gospodărie și pe care ei le-au îmbinat azi cu tehnologia modernă pe care o dețin în hala de procesare.

„Singurul element modificat în aceste rețete este strict legat de timpul de procesare”, adaugă cei doi. „Având utilaje care procesează în vid, timpul de procesare este redus considerabil. Avem astfel și un foarte bun randament, însă calitatea produselor rămâne în continuare superioară”.