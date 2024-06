Economie Grupul eMAG va investi 900 de milioane de lei în noul an fiscal: „Obiectivul nostru este ca eMAG România să crească între 11-15%”







Grupul eMAG se numără printre cei mai importanți retaileri online din regiune, activând în România, Bulgaria, Ungaria și Grecia. În anul fiscal 2023-2024, încheiat pe 31 martie, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri. În plus, în 2021 a fost lansat un plan de investiții în valoare de 3,2 miliarde de lei. Rezultatele au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă.

„Anul fiscal care tocmai s-a încheiat a fost cel de-al treilea an de investiții. În urmă cu trei ani și jumătate am anunțat că avem de gând să investim 3,2 miliarde de lei pentru a dezvolta e-commerce-ul în regiune. Cei 3,2 miliarde de lei s-au investit în mai multe lucruri. În primul rând am investit în logistică de e-commerce. Vorbesc despre puncte de livrare easybox, vorbesc despre depozite sau puncte de livrare shop-uri, non locker.

După aceea am investit în dezvoltare internațională, 785 de milioane de lei. În tehnologie. Tehnologie dezvoltată în România și roboți care să ajute oamenii să fie mai productivi, am investit 447 de milioane de lei. În tehnologia de Marketplace, cu ajutorul căreia am ajutat sellerii români să vândă în toată regiunea, am investit 251 de milioane de lei în cei trei ani. Și în alte companii din grup am investit 740 de milioane de lei”, a declarat Tudor Manea, CEO Group eMAG.

Rezultatele financiare

Din aceste investiții au rezultat numeroase creșteri. Lucrul care a fost urmărit în urma investiției acestor sume care au fost alocate dezvoltării a fost numărul comenzilor plasate de clienți pe platformele Grupului eMAG. Iar acestea, la nivel de grup, conform informațiilor oferite de Tudor Manea, au crescut. Față de anul în care s-au început investițiile, în anul care tocmai s-a încheiat, numărul comenzilor s-a majorat de 2,6 ori. Mai exact, de la 21,5 de milioane la 56 de milioane de comenzi. În cazul cifrei de afaceri a grupului, în 2023 s-a înregistrat o majorare de 11% față de anul anterior și a ajuns la valoarea de 10,2 miliarde de lei.

O evoluție s-a înregistrat și la nivelul eMAG România, a cărei cifră de afaceri a ajuns, în 2023, la suma de aproape 6 miliarde de lei. Creșterea a fost de 11%, după cum a transmis Irina Pencea, General Manager eMAG România și Senior VP Ungaria și Bulgaria.

Continuarea investițiilor

După finalizarea acestui plan inițiat în 2021, investițiile nu se vor opri. Pentru anul fiscal 2024-2025 sunt prevăzute planuri ambițioase, cu investiții de 900 de milioane de lei la nivelul întregului grup de companii. Aceste sume vor fi alocate, după cum a mai informat Tudor Manea în cadrul conferinței de presă, în primul rând, în achiziții și în extinderea companiilor din grup, în România, Bulgaria, Ungaria. „În sensul ăsta vrem să investim 320 de milioane de lei”, a explicat CEO-ul.

Mai apoi, bani se vor aloca și către continuarea dezvoltării logisticii de e-commerce, depozite sau puncte de livrare. În acest caz, suma se ridică la 309 milioane de lei. Investiții se vor mai realiza și în tehnologie, suma de 161 de milioane de lei.

„Mai departe vrem să investim destul de mult în zona de diversificarea metodelor de plată. De asemenea, vrem să investim în zona de credit. Și vom aloca un buget de 86 de milioane de lei în zona aceasta.

Și nu în ultimul rând, continuăm să investim în extinderea gamelor de produse, atât în eMAG România, Bulgaria, Ungaria, dar şi în celelalte companii din grup, cum ar fi, spre exemplu, Fashion Days, care acolo mă aștept să cunoască o extindere foarte mare a gamei de produse”, a mai declarat Tudor Manea în cadrul conferinței de presă.

Mai mulți comercianți

Totodată, pe parcursul ultimilor trei ani, s-a înregistrat și o dublare a numărului vânzătorilor care își comercializează produsele pe platformă, la 56.000. În plus, o creștere s-a mai consemnat și în cazul seller-ilor români care exportă prin intermediul eMAG Marketplace în Ungaria și Bulgaria, la 12.000 în ultimul an.

Așteptările noului an fiscal

Se așteaptă ca aceste investiții să aducă mai multe creșteri în anul fiscal în desfășurare, 2024-2024, care a început la data de 1 aprilie a acestui an.

„În urma acestor investiții, bineînțeles, trebuie să producem și un return. Obiectivul nostru este ca eMAG România să crească în anul fiscal 2025 undeva între 11-15%. Ceea ce trebuie văzut este cum vor evolua lucrurile în a doua jumătate a anului. Pentru moment, prima jumătate a început foarte bine. Și suntem spre partea de sus a acestui interval. Iar la nivel de grup ne propunem la fel o creștere de două cifre. Undeva între 11-15%”, a încheiat Tudor Manea.