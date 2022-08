Sorin Grindeanu, nemulțumit de lipsa unei autostrăzi, după 15 de la intrarea în UE: „E o rușine pentru statul român”

Sorin Grindeanu a fost întrebat, duminică, la emisiunea Insider Politic, când va fi gata autostrada Sibiu – Piteşti. Ministrul Transporturilor a explicat etapele prin care trec lucariile spunând că se lucrează intens pentru ca la sfârșitului anului să fie daţi în folosinţă acei kilometru de autostradă.

„Dacă îmi permiteţi, aş răspunde un pic mai detaliat. Acest tronson de la Sibiu la Piteşti e format din cinci loturi, din cinci secţiuni. La sfârşitul anului trecut a fost semnat lotul 4, la începutul acestui an s-a semnat lotul 2, vorbim de cele mai grele, şi în urmă cu câteva zile s-a semnat lotul 3, deci 2, 3 şi 4, cele mai grele loturi din cele 5 au fost semnate în ultimele luni. Pe lotul 1 de la Sibiu la Boiţa se lucrează foarte bine în acest moment, iar aici sunt optimist că vor fi daţi acei kilometri în circulaţie până la sfârşitul acestui an. E vorba de 14 kilometri”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Când va fi gata autostrada mult așteptată de toţi românii

Ministrul Grindeanu a dat asigurări că pe sectorul Sibiu -Boiţa stadiul lucrărilor este gata în proporție de 80% şi că lucrările merg foarte bine.

„Ar trebui să fie gata, conform contractului, undeva la jumătatea anului viitor. Compania s-a mobilizat foarte bine în acest moment, e undeva peste 80 la sută, a început să se toarne inclusiv straturile de asfalt de uzură, toate acele lucruri care sunt spre finalul unei lucrări. De aici optimismul meu.

S-au început lucrările şi pe capătul celălalt, de la Piteşti la Curtea de Argeş. Eu sper ca acea companie care lucrează acolo, pe secţiunea 5, şi care a câştigat şi secţiunea 3, de care aminteam mai devreme, cea mai grea, cel mai mare contract semnat vreodată de către CNAIR, să-şi intensifice ritmul de lucru, astfel încât toţi aceşti termeni prevăzuţi în contract să fie respectaţi”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Critici dure la adresa „diverșilor miniștri de toate culorile”

Sorin Grindeanu a spus că este o rușine pentru statul român că a început prima autostradă care traversează Carpaţii după 15 ani de la intrarea în Uniunea Europeană. În comentariul său despre acest tronson mult aşteptat nu-i iartă pe foștii miniștri care nu au făcut nimic în ultimii 15 ani.

„Hai să luăm anii, măcar anii de când am intrat în Uniunea Europeană, în 2007, vorbim de 15 ani. După 15 ani, să fii capabil tu, ca stat, diverse guverne, diverşi miniştri, de toate culorile, după aproape sau după 15 ani, mai bine de 15 ani să fii în stare de abia atunci sau acum să scoţi la licitaţie, să se înceapă efectiv prima autostradă care traversează Carpaţii, e o ruşine pentru statul român. Şi-mi asum acest lucru. Am avut diverse poziţii în aceşti ani, am fost prim-ministru şi ministru şi pe alt portofoliu, şi în administraţia locală. Sunt lucruri care pare că nu au mers cum trebuie”, a mai spus ministrul Grindeanu, potrivit news.ro.