Sorin Grindeanu a lămurit problema. Ce mijloc de transport în comun folosește ministrul

În cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată, duminică, de la ora 11.00, jurnalistul Sebastian Zachmann îl are invitat pe Sorin Grindeanu, fost prim-ministru, actual ministru al Transporturilor. Iată câteva dialoguri din respectiva emisiunea. După o declarație recentă, care a făcut vâlvă, Grindeanu a vorbit despre mijloacele de transport în comun pe care le folosit de-a lungul timpului.

Cu ce se plimbă ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu

Ați declarat că nu mergeți cu metroul și nu circulați cu mijloace de transport în comun.

Sorin Grindeanu: Nu, am declarat că nu am circulat recent cu acest mijloc de transport în comun.

Cu alt mijloc circulați?

S.G: Nu merg nici cu yahtul.

Nu prea e mijloc de transport în comun.

S.G: Am văzut că e o întreagă dezbatere. În zona în care stau nu e metrou. Chestiunea asta reluată la nesfârșit mă face să mă gândesc dacă nu trebuia să mint. Am fost sincer și am spus că nu am folosit în ultima perioadă metroul. Nici nu am făcut facultatea în București. Am făcut facultatea la Timișoara, unde nu există metrou. Am fost cât se poate de corect. Nu înseamnă că nu știu problemele de la metrou. Nu înseamnă că nu știu că anul trecut, de exemplu, metroul nu a avut buget. Acea ”super-competentă” echipă care acum țipă. Știți cât erau datoriile către firma care asigură mentenanța? Aproape 200 de milioane.

Deci îi reproșați lui Cătălin Drulă…

S.G: Nu-i reproșez. Aș vrea să iasă din ipocrizie. Întrebări simple: A avut buget Metrorex anul trecut? Da sau nu? Doi: E adevărat că la sfârșitul anului 2021 au fost aproape 200 de milioane datorie la firma care asigură mentenanța la metrou? În marele mandat al dânsului.

