Grigore Leșe, un gest controversat. Artistul a umilit o femeie

Grigore Leșe a fost foarte deranjat de atitudinea unei femei care a intrat în sală după ce a început concertul. Artistul și-a ignorat fanii veniți să îl vadă, care l-au rugat în repetate rânduri să continue spectacolul.

Grigore Leșe a ignorat rugămințile spectatorilor și nu a vrut să continue concertul

Artistul nu acceptă să fie întrerupt în timpul concertelor sale:

„Gata, la revedere, îmi pare foarte rău. Am spus să închideți ușa, a intrat doamna, la revedere. Asta este. Gata. Indisciplină. Când am plecat, am spus că vreau un singur concert, vreau la moment să fie mai scurt și punct. Nu mă interesează, gata cu minciunile, cu vicleșugul, sunt sătul.”, a spus Grigore Leșe.

Grigore Leșe a spus că a renunțat la alte trei concerte pentru a-l onora pe acesta și a rămas dezamăgit.

Interpretul de muzică populară nu acceptă „indisciplina” la concertele sale

Artistul s-a plâns că nu a primit condițiile necesare pentru a duce la bun sfârșit concertul:

„Păi cum adică să cânt dacă dumneavoastră nu îmi asigurați condiții să cânt, credeți că mă trag de șireturi așa cu cine vreți? Hotărăsc eu când dau concertul, nu când vreți dumneavoastră. Eu am luat avionul pentru asta, am lăsat trei concerte”, a mai adăugat acesta.

Ulterior, Grigore Leșe și-a cerut scuze fanilor printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Întregul moment a avut loc acum câțiva ani, fiind filmat și distribuit în mediul online.

Grigore Leșe a fost apărat atunci de primarul localității

Concertul, organizat în localitatea natală a artistului, Târgu Lăpuş, a avut loc în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial:

„Toată lumea încearcă să dramatizeze. Omul ăsta e fiu al locului. El s-a oferit voluntar, fără niciun ban, să vină să ţină un concert pe cinci decembrie, ziua istorică a Lăpuşului. După ce am terminat afară la monument, a intrat în Casa de Cultură şi, la un moment dat, cum e lumea, au tot intrat , au ieşit, iar el a zis că nu ţine niciun concert dacă tot bateţi uşile astea.

Apoi am închis uşile şi a continuat concertul. Nu a fost nicio problemă. Nu s-a certat, a transmis un mesaj de pe scenă. El i-a atenţionat că, dacă vor să ţină un concert, să închidă uşile”, a declarat primarul localităţii Târgu Lăpuş, Mitru Leşe.