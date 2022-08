Constantin Enceanu îi răspunde lui Grigore Leșe, după ce i-a făcut „ciubucari” pe interpreții care merg la evenimente

Grigore Leșe a fost invitat recent în cadrul emisiunii moderate de Vasilica Tătaru. Interpretul i-a criticat pe colegii de breaslă care câștigă bani din nunți și a declarat că este o mare diferență între artiștii de calitate și cei care cântă la evenimente.

„Eu cânt ca peste ani să poată trăi după mine alții, asta fac! Am bani cât să trăiesc, fără să mă compromit! Dacă aș apărea mâine la Ateneu și mâine la nuntă, n-ar fi în regulă pentru mine.

De ce nu cânt la nunți? Pentru că sunt responsabil pentru ce fac. Grigore Leșe e artist, nu ciubucar! M-au chemat la nunți, dar nu m-am dus. La două nunți am fost. Una dintre ele, în Spania, la o familie de medici, unde am pus condiții: vin la nuntă, dar îmi plătesc eu drumul și nu cânt angajat! La cununie, am cântat o melodie din propria inițiativă. Văd cum oamenii au confundat cântecul tradițional cu altceva: cu ciubucuri”, a declarat Grigore Leșe, în cadrul emisiunii amintite.

Reacția lui Constantin Enceanu

După cele auzite, colegul de breaslă, Constantin Enceanu a declarat că nu orice muzică merge la nunti și că Grigore Leșe nu va fi chemat niciodată la evenimente cu piesele lui. Acesta i-a mai recomandat să deschidă Dexul.

„Grigore Leșe știe ce înseamnă cuvântul ciubucar, a căutat în DEX? Nu cunoaște noțiunea cuvântului, să citească sensul cuvântului, mai și zice că are atâtea școli și facultăți. Cine îl ia pe el la nunți? Are una la 10 ani. Nu o să-l cheme nimeni la nunți, pentru că muzica lui nu se pretează pentru nunți. Prin urmare, dacă n-a fost la nunți, nici nu are de unde să știe cum e. E ușor de zis din gură, că mergi și petreci, bei. Cânt cam 2-3 ore, de curg apele de pe mine! În plus, trebuie să ai grijă să ai mereu vocea la parametri foarte înalți, pentru că ești artist, nu te poți prezenta oricum.”, a spus Constantin Enceanu, pentru ego.ro.

Nunțile nu sunt singura sursă de venit a lui Constantin Enceanu. El deține și un restaurant luxos, iar fanii îl frecventează cu fiecare ocazie.