Greva din Educație. Ora 19.00. Nicolae Ciucă, o nouă rundă de discuții cu sindicatele. Rămâneți pe evz.ro pentru a afla ultimele informații

Premierul Nicolae Ciucă a transmis în deschiderea şedinţei de Guvern că va avea o nouă întâlnire cu sindicatele din educaţie, la ora 19.00, după ce a prezentat ultima ofertă a Guvernului care prevede majorări salariale pentru personalul nedidactic şi didactic.

El a mai spus că speră ca sindicatele să accepte oferta și să revină totul la normalitate.

„Decizia pe care astăzi am luat-o împreună cu domnul preşedinte şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Marcel Ciolacu, la întâlnirea de la ora 12.00 de la Palatul Cotroceni, la care a participat şi doamna ministru al Educaţiei, în urma căreia am convenit să continuăm dialogul cu reprezentanţii sindicatelor din educaţie, astfel încât să convenim împreună o soluţie pentru ca anul şcolar să fie finalizat, elevii să îşi deruleze examenele (..) şi să intrăm, în felul acesta, la normalitate”, a spus premierul în şedinţă.

„Avem nevoie de revenirea la normalitate astfel încât să putem să asigurăm în continuare stabilitatea socială, stabilitatea economică şi să putem să folosim întregul pachet de măsuri, pentru a ne îndeplini obiectivele asumate prin programul de guvernare şi să îndeplinim toate proiectele, aşa cum au fost prezentate întregii societăşţi şi să menţinem trendul pe care s-a înscris ţara noastră, cu creştere eocnomică, care trebuei ăs se regăsească şi în veniturile cetăţenilor şi să asigurăm în continuare opoirtunităţile pe care le avem prin folosirea fondurilor de la bugetul de stat, prin liniile de finanţare europene şi în felul acesta să continuăm să ne asigurăm că avem stabilitate politică şi coerenţă în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea României”, a completat şeful Executivului.

Ultima ofertă oferită de Guvern

Nicolae Ciucă a mai declarat că va adopa o Ordonanţă de urgenţă prin care să asigure mărirea salariilor la nivelul personalului didactic şi didactic auxiliar cu 1.000 de lei brut, pe lună iar pentru personalul nedidactic cu 400 de lei brut pe lună.

„Le mulţumesc pentru modul în care am putut să agreăm împreună o propunere de finalizare a conflictului de muncă din educaţie şi am convenit ca la nivelul guvernului să adoptăm într-o şedinţă de guvern, mâine, de 1 iunie, o Ordonanţă de urgenţă prin care să asigurăm mărirea salariilor la nivelul personalului didactic şi didactic auxiliar cu 1.000 de lei brut, pe lună iar pentru personalul nedidactic cu 400 de lei brut pe lună. Totodată am convenit că în acest document vom asuma încadrarea salariului personalului didactic debutant din învăţământul preuniversitar şi universitar la nivelul salariului mediu brut pe economie.

Această creştere de 1.000 de lei va reprezenta practic un avans din creşterea cuvenită pe noua lege a salarizării iar începând de la 1 ianuarie 2024 această creştere să se realizeze etapizat în maxim trei ani de zile, cu o creştere anul viitor de aproximativ 40% din suma rămasă ca diferenţă între grila actuală şi cea viitoare. Ca atare, am convenit ca liderii de sindicat să meargă să discute cu cadrele didactice, cu membrii de sindicat şi îmi exprim convingerea că vor da dovadă de înţelegere şi vor conveni că măsurile pe care le-am discutat astăzi sunt cele care pot să readucă personalul didactic la catedră şi elevii în bănci şi să finalizeze anul de învăţământ iar în seara aceasta la ora 19.00 vom avea o nouă întâlnire.

Cert este că mâine vom avea o şedinţă de guvern excepţională în care vom aproba această ordonanţă de urgenţă”, a mai anunțat Ciucă.