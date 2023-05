Greva din Educație. Marius Budăi participă la negocierile cu profesorii. Ministrul a reacționat la anunțul șefului PSD

Profesorii vor intra în grevă, luni 21 mai, indiferent de rezultatul ultimei runde de negocieri, programată pentru ziua de duminică 21 mai. Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, a declarat că profesorii nu se vor mulțumi doar cu promisiunile guvernanților, ca până acum, dat fiind că nu au fost onorate.

El a declarat că vor accepta doar măsuri care vor fi oficializate prin acte normative ce vor intra în vigoare, iar așa ceva nu se va întâmpla la finalul discuțiilor programate pentru duminică. În acest context, liderul sindical a ținut să sublinieze că majorarea salariilor profesorilor debutanți până la 4.000 de lei nu reprezintă o dublare. Salariile acestora sunt de aproximativ 2.800 de lei în prezent, astfel că prin dublare s-ar ajunge la o sumă mult mai mare.

Simion Hăncescu a mai spus că din informațiile pe care le deține din teritoriu, 80% din membrii FSLI vor intra în grevă începând cu ziua de luni. Restul sunt așteptați să o facă în următoarele trei – patru zile, când este de așteptat să se ajungă la 100%.

În acest context, liderul FSLI a precizat că demersul conducerii Ministerului Educației de a solicita liste nominale cu participanții la grevă reprezintă o formă de intimidare. În opinia sa, este normal ca școlile să transmită informații despre numărul participanților, dar nu și numele. Drept urmare, în cazul în care se va ajunge la așa ceva, Simion Hăncescu a anunțat că va iniția plângeri penale împotriva inspectorilor școlari și a directorilor care vor transmite liste nominale cu greviștii.

Nicolae Ciucă a anunțat discuții cu sindicatele

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că duminică, 21 mai, ora 12.00, i-a convocat pe liderii sindicatelor din Educație la o nouă rundă de discuții. Declarațiile sale vin în contextul anunțului făcut de partenerii de la PSD, conform cărora negocierile pentru viitorul guvern vor fi amânate până la rezolvarea solicitărilor sindicatelor din educație și până la rezolvarea problemei pensiilor speciale.

„PNL a semnalat foarte clar că există riscul îndepărtării agendei politice de cea a cetăţenilor, în contextul temei privind rotativa la guvernare. Acesta a fost şi motivul pentru care PNL a cerut respectarea protocolului şi evitarea unor discuţii pe funcţii şi persoane, pentru a nu ne îndepărta de la adevăratele probleme ale românilor.

În consecinţă, PNL reiterează că Ministerul Muncii are toată susţinerea coaliţiei pentru a realiza legea salarizării unitare şi reforma pensiilor speciale, într-un timp cât mai scurt. PNL doreşte ca revendicările profesorilor să fie soluţionate de urgenţă, ca şi problema pensiilor speciale”, a transmis Nicolae Ciucă, într-o declaraţie a PNL.

Marius Budăi și-a anunțat prezența la negocieri

La discuțiile de duminică, de la sediul Guvernului, și-a anunțat prezența și ministrul Muncii, Marius Budăi. Autor al unei declarații neinspirate, conform căreia ministerul său nu deține un sac de bani pe care să-l împartă tuturor, Budăi pare că dorește să de impresia că este interesat de rezolvarea problemei salariului profesorilor.

„Educaţia a peste trei milioane de copii, dar şi veniturile a aproape 300.000 de angajaţi din învăţământul românesc sunt, evident, mult mai importante decât orice viitoare funcţie din Guvernul României! Decizia preşedintelui PSD Marcel Ciolacu de a suspenda negocierile pentru formarea unui nou Guvern până la clarificarea situaţiei din Educaţie, dar şi până la finalizarea parcursului legislativ privind pensiile de serviciu, este una în interesul cetăţeanului şi nu al politicianului!

Mâine la ora 12 voi fi prezent la Guvern, la negocierile cu sindicatele din Educaţie, din respect pentru cadrele didactice, dar şi pentru ca luni copiii noştri să poată merge la şcoală”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Ministrul Muncii nu părea interesat de problemele profesorilor

Cu doar 48 de ore înainte, Marius Budăi nu părea foarte grăbit să rezolve problemele ridicate de sindicatele din Educație. Ministrul Muncii spunea că trebuie să aștepte alte analize, din partea consultanților Băncii Mondiale, înainte de a se apuca de noua lege a salarizării. Mai mult, Budăi susținea că nu are la dispoziței un sac de bani pe care să-l împartă profesorilor.

„Cu siguranță că cerințele lor sunt îndreptățite. Discutăm și avem toată deschiderea. Vom dezbate aceste aspecte odată cu discuțiile pe legea salarizării. Din păcate nu o putem face peste noapte. Avem deja materiale de la toate ministerele de linie, le-am înaintat și la Banca Mondială, facem analize de impact după care stăm iar la masă și discutăm”, spunea Marius Budăi.

Oficialul PSD spunea că înainte de majorarea salariilor profesorilor trebuie purtată o discuție serioasă. Mai mult refuza să emită vreun scenariu de lucru, deși este ministru responsabil cu aceste probleme fără concluziile Băncii Mondiale.

„Asta trebuie discutat foarte serios. Nu emit nicio ipoteză până nu vedem analizele de la Banca Mondială, până nu discutăm cu Comisia și cu Ministerul de Finanțe. Nu există la Ministerul Muncii un sac de bani pe care să-l împărțim la toată lumea. Haideți să fim obiectivi. Trebuie cu toții în coaliție și în Guvern să luăm o decizie. E foarte simplu să te scapi de o responsabilitate”, mai spunea Budăi, într-o intervenție la Digi 24.

Marius Budăi a reacționat la declarațiile șefului de partid

Greva iminentă a profesorilor, dar și amânarea preluarea conducerii guvernului, de către PSD, l-au făcut să se răsgândească brusc. Marius Budăi a reacționat prompt la anunțul șefului său de partid, Marcel Ciolacu, tot pe Facebook. Liderul PSD a anunţat că împărțirea ministerelor pentru viitorul Cabinet trebuie suspendată până la rezolvarea solicitările sindicatelor, dar şi a problemei pensiilor speciale. Ambele țin, însă, de ministerul condus de Marius Budăi, lucru pe care Ciolacu evită să-l aducă în discuție.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea ţării şi buna guvernare, astfel încât românii şi economia românească să treacă mai uşor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. E clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor.

De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenţilor politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar şi restanţa majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorităţi, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Potrivit acestuia, coaliţia trebuie să se reunească pentru urgenţele românilor, iar programul de guvernare viitor va trebui să prevadă soluţii sustenabile şi un termen clar pentru noua lege a salarizării.