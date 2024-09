Greta Thunberg, arestată. Coordona un protest anti-Israel

Copenhaha. Activista ecologică Greta Thunberg a fost arestată în Danemarca în contextul unei acțiuni în forță de ocupare a Universităţii din capitala daneză.

Împreună cu un grup de studenți, activista ecologică a încercat să determine conducerea universității să întrerupă relațiile cu instituții similare din statul Israel. Acțiunea în forță s-a desfășurat la o manifestație pentru susținerea teroriștilor palestinieni din Fâșia Gaza.

Poliţia din Danemarca a decis să o rețină pe activista suedeză în vârstă de 21 de ani. Greta Thunberg a fost implicată într-o acțiune menită să forțeze conducerea Universității din Copenhaga să renunțe la colaborarea cu instituții similare din Israel. Ea participa la o manifestaţie destinată opririi războiului antiterorist declanșat de Israel în Fâşia Gaza, după masacrul din 7 octombrie 2023, soldat cu uciderea a peste 1.000 de civili și numeroase violuri și profanări de cadavre.

Manifestanții, studenți, conduși de Greta Thunberg, au încercat să blocheze accesul în sediul Universității. Ei au cerut să se oprească orice colaborare cu instituții din statul israelian, potrivit cotidianului Ekstra Bladet.

Potrivit publicației, odată cu activista suedeză au fost arestați mai mulți membri ai grupului de protestatari. Poliția a intervenit în forță și a reținut șase persoane din cele douăzeci care blocau intrarea în Universitate. Ofițerii legii nu au confirmat informațiile cu privire la identitatea celor reținuți.

Greta Thunberg bundled into police van after being handcuffed and arrested for blocking the entrance to Copenhagen University.

