Experiența activistei Gretei Thunberg a fost distrusă de rivala ei după ce activista a provocat reacții de la plătitorii de taxe de licență din Marea Britanie, atunci când a apărut informația că un nou documentar despre lupta împotriva schimbărilor climatice, va fi realizat de BBC anul acesta. Naomi Seibt, supranumită Anti-Greta Thunberg a schimbărilor climatice, a criticat-o pe tânără în vârstă de 18 ani. A declarat pentru Express.co.uk că Thunberg nu este „expertă în climă, ci doar o activistă”, distanțându-se de previziunile sumbre ale tinerei Greta.

Greta Thunberg a devenit un simbol internațional în lupta împotriva schimbărilor climatice, câștigând chiar onoarea de a fi Time Person of the Year. Munca ei a inspirat o generație să se implice în dezbaterea cu privire la efectul gazelor de seră. Aceasta le spune în mod regulat copiilor să facă o încercare, să transmită adulților mesajul schimbărilor climatice.

Cu toate acestea, adolescenta suedeză a atras critici de la telespectatorii BBC, când a fost dezvăluit că documentarul Greta Thunberg: Un an de schimbare va fi transmis pe BBC în acest an. BBC o va prezenta pe Greta Thunberg călătorind pe glob, pentru a arăta cum schimbările climatice scapă de sub control, inclusiv în minele europene de cărbune sau în zonele în care acționează industria de extracție a petrolului din Canada.

„Experiența” activistei Gretei Thunberg

Anunțul a fost întâmpinat de furie, de la cei de la Defund de la BBC, organizație care militează împotriva modului discreționar în care sunt încasate taxele de licență. Aceștia au atacat radiodifuzorul britanic pentru că folosește taxa de licență pentru a răspândi „predica” Gretei Thunberg despre schimbările climatice. Mulți telespectatorii au fost indignați, liderul lor fiind cel care a postat mesajul pe Twitter: „Ce o recomandă (n.n. pe Greta Thunberg) pentru a fi prezentată ca fiind o expertă?”

Naomi Seibt, care a acuzat-o anterior pe Thunberg că îi face pe tineri din întreaga lume „să intre în panică atunci când ar trebui să aibă speranță”, este de acord cu dioxidul de carbon produs de la utilizarea combustibililor fosili – afectează schimbările climatice. Dar ea susține că oamenii ar trebui să „gândească înainte de a intra în panică”, susținând că daunele reale cauzate de dioxidul de carbon sunt considerabil mai mici decât cele sugerate de Greta Thunberg.

Vorbind pentru Express.co.uk, Naomi Seibt a criticat-o pe Greta Thunberg încă de când s-a întâlnit anul trecut cu cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre modul în care UE poate aborda schimbările climatice. Ea a spus că „nici una din ele nu erau experți” în domeniul științei schimbărilor climatice, ba mai mult au refuzat să asculte opiniile oamenilor de știință care aveau altă părere. După discuția lor de 90 de minute din 2020, care a marcat schimbarea obiectivelor, Greta Thunberg a spus că i-a cerut Angelei Merkel să „trateze criza climatică, așa cum ar trata orice altă criză”.

Naomi Seibt este nemulțumită de circul politicienilor

Ea a cerut „oamenilor obișnuiți să iasă în față”, adăugând că Angela Merkel are „o responsabilitate imensă, dar și o oportunitate uriașă” de a schimba viitorul planetei. Naomi Seibt a susținut că a fost doar “un show”, că “liderii, politicienii și activiștii, sunt de acord cu privire la schimbările climatice, deoarece este mai cool și mai interesant decât să-i asculte pe oamenii de știință care au alte păreri. Dacă permitem doar unei părți să fie văzută și auzită – este doar pentru mass-media.”

Naomi Seibt a fost, de asemenea, nemulțumită de anunțul privind Protestele de Vineri inițiate de Greta Thunberg, mai ales de faptul că ele continuă, în pofida pandemiei de coronavirus care încă devastează lumea. Ea a spus: „Aceste manifestații nu ar trebui să se mai țină, dar ea nu renunță la acest lucru. Face aceaste manifestații este doar pentru a-și menține în atenția publicului agenda proprie, chiar dacă știe că nu are sens”.

Cu toate acestea, Naomi Seibt și Greta Thunberg sunt de acord asupra unui singur lucru: acordul verde al UE nu este suficient de bun. Green Deal sau Acordul Verde – denumirea propunerii UE – a fost creat în încercarea de a reduce panica și stă la baza unei noi strategii de reducere a impactului schimbărilor climatice pentru țările din UE.