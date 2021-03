Nu există o formulă magică a succesului în Coreea de Nord, dar în mod sigur anumite strategii ale noii administrații vor eșua, potrivit unei analize NationalInterest.

Secretarul de stat Antony Blinken a cerut reînnoirea relațiilor diplomatice cu Beijingul și a subliniat rolul pe care speră că îl poate juca China. „China are un rol critic în a convinge Coreea de Nord să continue denuclearizarea. China are o relație unică cu Coreea de Nord. Practic toate relațiile economice ale Coreei de Nord, comerțul său, trec prin China. Deci are o influență extraordinară. Și cred că există un interes comun în a ne asigura că facem ceva în legătură cu programul nuclear al Coreei de Nord și cu programul său de rachete balistice din ce în ce mai periculos”, a spus Blinken.

Teoretic, comentariile lui Blinken au sens. În realitate, sunt pur și simplu naive. Blinken vede doar în prezent, ignorînd faptul că și alții înaintea lui au încercat să lucreze prin Beijing pentru a constrânge denuclearizarea Coreei de Nord.

Iar povestea merge cu mult în urmă. În 1983, diplomații chinezi au transmis ambasadei SUA la Beijing un mesaj care exprima disponibilitatea Phenianului de a participa la discuții tripartite. În mijlocul dezvoltării militare în Coreea de Sud sub administrația Reagan, Phenianul a decis să renunțe la obiecțiile față de participarea sud-coreeană. Minunea n-a ținut mult. Agenții nord-coreeni au încercat să-l asasineze pe președintele sud-coreean Chun Doo Hwan și o mare parte din cabinetul său în timpul unei vizite în Birmania. Asta a dus la o schimbare de atitudine a lui Reagan. Și președintele George H.W. Bush a vrut să pună diplomația în prim plan, însă din nou a rezultat un eșec.

Administrația George W. Bush a încercat și ea să schimbe „acțiuni pentru acțiuni”, oferind Phenianului un ajutor alimentar mai mare în schimbul menținerii reactorului său nuclear offline.

În centrul auto-iluziilor succesive ale Departamentului de Stat privind China se afla o interpretare greșită a intereselor Beijingului. Intelectualii sud-coreeni i-au avertizat în repetate rânduri pe americani că obsesia Chinei privind stabilitatea nord-coreeană și dorința Beijingului de a folosi Coreea de Nord ca tampon sunt în contradicție cu interesele SUA și cu cele ale Seulului.

Propunerea lui Blinken de a lucra prin China pentru a constrânge și controla Coreea de Nord ar fi putut avea sens dacă administrațiile succesive nu ar mai fi încercat asta înainte. Și de fiecare dată, începând cu Reagan, în urmă cu patru decenii, a fost un fiasco. Istoria nu a început cu inaugurarea lui Biden. Statele Unite nu au niciodată tabula rasa. Nu există o formulă magică a succesului în Coreea de Nord, dar este garantat că anumite strategii vor eșua. Bazându-se pe Beijing, SUA permite Chinei să utilizeze problema Coreei de Nord pentru a crea o pană între Washington și principalii săi aliați regionali: Coreea de Sud și Japonia, concluzionează NationalInterest.