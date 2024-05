Un celebru jucător de golf, mort la o zi după ce a participat la o competiție. Avea doar 30 de ani

Jucătorul de golf Grayson Murray, dublu câștigător al PGA Tour, a murit la vârsta de 30 de ani. Sportivul de două ori câștigător al turneului se retrăsese vineri, din cauza unei boli, de la evenimentul Charles Schwab Challenge din această săptămână, după ce a jucat 16 găuri din runda a doua.

„Am fost devastați să aflăm - și avem inima frântă să împărtășim - că Grayson Murray a decedat în această dimineață”, a declarat sâmbătă comisarul PGA Tour, Jay Monahan.„Nu mai am cuvinte. Turneul PGA este o familie, iar atunci când pierzi un membru al familiei tale, nu mai ești niciodată la fel. Îl plângem pe Grayson și ne rugăm pentru alinare pentru cei dragi lui”.

Grayson Murray a câștigat trei campionate mondiale de juniori consecutive între 2006 și 2008. El s-a calificat pentru PGA Tour în 2016 - 17 la vârsta de 22 de ani și a câștigat primul său titlu în 2017 cu victoria la Barbasol Championship. Sportivul a câștigat al doilea titlu din carieră cu victoria la Sony Open din Hawaii, care l-a dus la cea mai bună clasare din carieră, 46 în lume, potrivit BBC.

US golfer Grayson Murray has died at the age of 30, the PGA Tour has announced.

— BBC Sport (@BBCSport) May 25, 2024