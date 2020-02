Trenul expres mergea pe ruta Sydney – Melbourne, ;i avea ]n acel moment la bord circa 160 de persoane. A deraiat în apropiere de Gara Wallan, care se află pe linia de nord-est, în Victoria.

Potrivit autorităților de la Antipozi, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite. Persoanele care au decedat se aflau în momentul evenimentului în locomotivă, conform autorităților.

The day got worse. The train crashed. We’re fine @TrishBolton3 We’ll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N

— Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020