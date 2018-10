GRASU XXL vorbește pentru prima oară despre BOALA lui! „Am SUFERIT MULT!” Rapperul face destăinuiri „FOARTE TARI, FRATE!”

Autorul hit-ului „Foarte tare, frate!” și unul dintre cei mai apreciați artiști din țară a făcut mărturisiri interesante, într-un interviu acordat recent postului Utv. Grasu XXL a recunoscut că s-a născut cu o problemă medicală





Artistul a vorbit public despre suferința sa din copilărie: „Nu mulți știu că am platfus (n.r. afecțiune a tălpii piciorului) și că am suferit foarte mult în copilărie că nu aveam pantofi buni. Jucam basket încălțat cu ce aveam... După ce am înecput să dau de bani mi-am cumpărat încălțăminte bună. De atunci îmi cumpăr foarte mulți pantofi”, a spus rapperul.

Mai mult, Grasu XXL a dezvăluit și că poartă mărimea 13 la pantof, la fel ca Michael Jordan. Adică măsura 48!

