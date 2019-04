GoT. Game of Thrones şi punctul culminant al serialului. „Valar morghulis” va deveni realitate? News alert la Hollywood

GoT. Ultimul episod din Game of Thrones, mai precis episodul 2 din sezonul 8, a reprezentat spre sfârșit trecerea la punctul cuminant al narațiunii. Bătălia dintre armata celor vii, condusă de Daenerys Targaryen și de Aegon Targaryen (mult mai cunoscut ca John Snow), și armata „umblătorilor albi” ai Regelui Nopții va începe din episodul următor ce va apărea luni pe platforma HBO.





GoT. Mai mult ca sigur episodul va stârni emoții puternice în rândul fanilor Game of Thrones. Nu știm cu exactitate dacă se va aplica celebra expresie din serial „Valar morghulis” („Toți oamenii trebuie să moară”), dar precis multe personaje importante, mai mult sau mai puțin îndrăgite, își vor pierde viața în războiul final de la fortăreața Winterfell.

Pe lângă faptul că fanii serialului au putut vedea săptămâna trecută că se pregătește războiul final, au existat și câteva detalii care ne pot ajuta la anticiparea a ce se va întâmpla luni. Chiar și în cel mai optimist scenariu tot se va produce un adevărat carnagiu. Înainte de toate, cântecul dinanintea războiului prevestește vărsarea de sânge și este prezent și în ultimul episod din GoT.

Este clar că atunci când personajele interpretează o linie melodică melancolică se produce un laitmotiv cinematografic, la fel ca în Stăpânul inelelor sau ca în Titanic. Niciun personaj nu debordează de optimism. toți se așteaptă să moară în această confruntare mai mult sau mai puțin. De aici se deduce faptul că se cunoaște că personajul apocaliptic Regele Nopții vine cu o armată mult mai puternică decât cea încropită de cei doi Targaryen. Totuși armata aceasta are o singură slăbiciune. Dacă Regele este învins, adică creatorul tuturor umblătorilor albi, toată armata va dispărea. De aici, există posibilitatea ca armata oamenilor să poată să câștige printr-o lovitură norocoasă, într-un moment dramatic în care nimeni nu se așteaptă la acest lucru.

Problema este că Regele Nopții nu este deloc un idiot, așa cum o recunoaște și Aegon Targaryen la scena stabilirii strategiei de război din episodul trecut. Antagonistul nu are absolut niciun motiv să își asume riscul de a pierde războiul. Foarte probabil, începutul bătăliei îi va prinde pe muritori în avantaj. Ajutați de Aegon și Daenerys, ambii călare pe câte un dragon, armata oamenilor poate să înceapă surprinzător de bine bătălia. Să nu moară nimeni, ba chiar să dea senzația că poate produce surpriza. Pentru a înțelege mai bine scenariul putem să facem o comparație chiar cu Naționala de fotbal a României. Chiar și o persoană care nu urmărește fenomenul fotbalistic mioritic a auzit despre scenariul acesta. Atacăm în primele 30 de minute, marcăm și un gol dacă avem noroc. Apoi obosim, ne apăram bine, până când apare gafa și suntem egalați. Avem o razbufnire de orgoliu, după care ne luăm încă două trei goluri și ne lămurim la finalul meciului.

Același lucru se poate întâmpla și în bătălia din Game of Thrones (GoT). Până la urmă, oamenii au resurse limitate de energie spre deosebire de umblătorii albi. Plus că orice om care moare poate deveni imediat, fără voința lui, membru în echipa adversă. Întrebarea următoare, atunci, este când va interveni în război „Regele Nopții”? Deoarece secretul a fost foarte bine păstrat de actori și de echipa de producție doar presupunerile sunt cele care au rămas valabile fanilor serialului. Cert este că atunci când va intra în luptă, acela va fi momentul producerii măcelului în rândul personajelor din GoT.

GoT. În linia scenariului menționat până acum, Regele Nopții ar putea apărea fix în momentul acela de liniște al oamenilor. Fix atunci când ar putea avea impresia că pot face față războiului, personajul apocalipitic să vină să facă diferența. Iar atunci doar o lovitură norocoasă o să mai poată salva specia umană din Urzeala Tronurilor.

