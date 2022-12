Ce caută românii pe Google. Interesele, în trena știrilor: Ucraina, Putin, Roxadustat, Schengen și ROBOR

Potrivit topului Google, războiul din Ucraina a fost cel mai căutat subiect în anul care se încheie. De remarcat că în topul realizat de Google România, printre cele mai populare căutări se mai află și alți termeni legați de război, cum ar fi „Rusia” și „Vladimir Putin” sau „Elena Udrea”.

Pe poziția a doua în topul celor mai populare căutări a fost „recensământul”, un subiect care a dat multe bătăi de cap românilor, mai ales că anul acesta, pentru prima dată în România, recensământul s-a făcut și online.

După cum puteti observa în imaginea de mai jos, pe locul trei este „Regină Elisabeta”. Monarhul Regatului Unit a murit pe data de 8 septembrie la vârsta de 96 de ani.

Google România a realizat și în 2022 un top „ce este?”

După cum puteţi observa, cele mai multe întrebări s-au referit la Roxadustat, substanța cu care a fost depistată pozitivă Simona Halep în urma turneului de la US Open 2022.

Pe locul doi în topul întrebărilor vine „Ce este legea marțială”. Curiozitatea românilor cu privire la acest subiect a venit după ce Volodimir Zelensky a instituit legea marțială în Ucraina.

A treia întrebare pe Google a fost „Ce este SWIFT”. Printre sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei s-a aflat și excluderea băncilor rusești din rețeaua SWIFT. Mulți români au vrut să afle ce este acest serviciu și de ce este atât de importantă o astfel de sancțiune.

Cele mai căutate idei pe Google România

În 2022 utilizatorii motorului de căutare au încercat să găsească online idei de mâncăruri pentru cină, de mic dejun, de nume pe Instagram, de cadouri, idei de afaceri sau reţete de mâncăruri.

Cele mai căutate rețete pe Google România

Nu mai este un secret faptul că pe Google găseşti tot felul rețete, iar în 2022 românii au dorit să afle cât mai multe secrete culinare. Iar în totul celor mai căutate rețete online au fost prăjiturile, ciorbele, preparatele tradiționale sau zacusca.

Clasica prăjitură „Negresa” a ocupa prima poziție în topul căutărilor, urmată de „ciorbă de miel tradițională” și „zacusca”.

Alte topuri de căutări realizate de Google în 2022

Top 10 oameni căutați pe Google în 2022:

1. Florin Salam

2. Vladimir Putin

3. David Popovici

4. Novak Djokovic

5. George Buhnici

6. Will Smith

7. Volodîmîr Zelenski

8. Amber Heard

9. Elena Udrea

10. Anne Bagu

Top 10 seriale pe Google

1. Fiica ambasadorului

2. Stranger things

3. Euphoria

4. House of the dragon

5. Clanul

6. Cernobîl

7. The summer I turned pretty

8. Moon knight

9. The good doctor

10. Sandman

Top 10 filme pe Google în 2022

1. Team building

2. Purple hearts

3. Capra cu trei iezi

4. Black Adam

5. Thor Love and Thunder

6. Morbius

7. 365 days 2

8. Encanto

9. Top Gun

10. Uncharted

Cum se realizează clasamentul „Căutările anului 2022”

Google România explică metodologia după care a fost realizată lista „Căutările anului 2022”: Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii și instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global și regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public, care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp și termeni utilizați. De asemenea, utilizăm instrumente interne care ne permit să realizăm analize complexe suplimentare. Mai mult, am eliminat spam-ul, căutările de navigare și cele care se repetă. Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat atât căutări pe google.com, dar și pe domeniul local (google.ro) și căutările mobile”, se arată într-un comunicat transmis de Google România, potrivit Mediafax.