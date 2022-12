Un atac cu dronă a lovit aerodromul Kursk din Rusia. Kremlinul acuză Ucraina că a folosit „drone de fabricație sovietică”. Video

Un aerodrom din regiunea rusă Kursk, aflată în sud-vestul ţării, la graniţa cu Ucraina, a fost ţinta unui atac cu dronă care a incendiat un rezervor de stocare a combustibilului, a anunţat marţi guvernatorul. Dronele au fost interceptate, dar resturile au căzut și au explodat pe aerodromuri, a adăugat oficialul, potrivit The Guardian.

„Ca urmare a unui atac cu drone, un rezervor de depozitare a petrolului a luat foc în zona aerodromului Kursk. Incendiul este localizat. Toate serviciile de urgență sunt la fața locului”, a declarat guvernatorul Regiunii Kursk, Roman Starovoit, într-o postare Telegram marți dimineață. în jurul orei 7:20, ora locală.

Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a încercat să lovească aerodromul Diaghilevo din regiunea Riazan şi aerodromul Engels din regiunea Saratov cu drone de fabricaţie sovietică. Trei soldaţi au fost ucişi şi alţi patru au fost răniţi, iar două aeronave au fost avariate.

Dacă se află în spatele lor, atacurile de luni ar fi cele mai îndepărtate de graniţă, în interiorul profund al teritoriului Rusiei, de când Moscova a invadat Ucraina la 24 februarie.

Photo someone took from their carhttps://t.co/FFq10Ppp1V pic.twitter.com/BoOaao8bEj

— Aric Toler (@AricToler) December 6, 2022