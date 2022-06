Gluma care i-a iritat pe fanii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle: „Nu vreau să-mi fure gloria”

Dame Deborah Anne James DBE este o jurnalistă engleză, gazda unui podcast foarte popular difuzat de BBC Radio 5. În anul 2016, a fost diagnosticată cu cancer intestinal incurabil, însă a continuat să vorbească în podcastul ei „You, Me and the Big C” despre lupta cu boala.

Aflată în faza finală a bolii, ea a reușit să provoace un zâmbet, sâmbătă, făcând o glumă cu privire la ducii de Sussex, Prințul Harry și Meghan Markle, prezenți la evenimentele dedicate Jubileului reginei Elisabeta a II-a.

Într-o declarație pentru The Sun, Deborah Anne James, în vârstă de 40 de ani, a afirmat că a fost „hotărâtă să nu moară în weekendul Jubileului”. Aceasta deoarece, a adăugat: „Nu vreau ca Meghan să-mi fure gloria”.

Gluma a stârnit numeroase controverse

Gluma a stârnit numeroase controverse, mulți neînțelegând despre ce este vorba și că este vorba despre umor negru. Admiratorii prințului Harry și ai soției sale Meghan Markle au văzut în această afirmație un nou atac la cei doi.

„O mulțime de comentarii cu adevărat oribile despre H&M, în condițiile în care nu au nimic de-a face cu acest lucru și au fost o prezență discrete”; „O glumă nepotrivită despre ei a permis celor care îi urăsc să își exprime opiniile”.

Genul acesta de comentarii au determinat-o pe Deborah, care a sărbătorit recent logodna fratelui ei, să intervină și să sublinieze că este vorba doar despre „o glumă”. Și că nu are legătură cu manifestările dedicate Jubileului de platină.

Fanii au apreciat umorul negru

Pe lângă cei care au contestat-o pe jurnalistă au fost și oameni care au înțeles despre ce este vorba și și-au exprimat susținerea față de Deborah.

„Bineînțeles că a fost o glumă. Este umor negru. Câți dintre noi nu am făcut o glumă când eram în cabinetul medicului de familie etc. Din păcate, există o mulțime de oameni care nu înțeleg acest umor și iau totul la propriu. Astfel că apoi trebuie să le explici totul și este atât de exasperant”, a scris un susținător al jurnalistei.

„Am crezut că a fost un comentariu spiritual și cred că este minunat să fii atât de sinceră cu noi toți”, a scris un alt comentator.

„Arată că este în regulă să vorbești despre caca, despre moarte și despre dorințele tale personale. Îmi place umorul tău și te rog să nu te schimbi”, a scris un altul.

Harry și Meghan, prezență discretă la Jubileu

Prințul Harry, 37 de ani, și Meghan Markle, 40 de ani s-au întors în California, înainte de finalizarea manifestărilor dedicate Jubileului de platină al reginei. Deși au existat temeri că prin apariția lor, soții Sussex să atragă toată atenția și s-o eclipseze pe regină, acest lucru nu s-a întâmplat. Aceștia abia dacă au fost vizibili în public, pe parcursul celor patru zile de manifestări.

Singurul moment în care au fsot văzuți în public alături de familia regală a fost la slujba religioasă de la Catedrala St Paul, de vineri. Aceștia au stat în al doilea rând, la o distanță de 5 metri de William, Kate, Charles și Camilla.