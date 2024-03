Monden Gloria Gorceag, implicată într-un grav accident de circulație. Cântăreața a ajuns la spital







Gloria Gorceag, cunoscuta cântăreață din Republica Molova, a fost implicată într-un grav accident de circulație. Accidentul a avut loc vineri seara, la ora 22.46, la intersecția dintre străzile Vadul lui Vodă și Podul Înalt. Gloria Gorceag, în vârstă de 36 de ani, a povestit că se afla la volanul unui Suzuki în timp ce un Mercedes, condus de un tânăr de 21 de ani, a intrat în ea. În urma accidentului rutier, ambele vehicule fost avariate, iar șoferii acestora, împreună cu o pasageră de 19 ani din Mercedes, au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Șoferul Mercedesului făcea drifturi înainte de producerea impactului

„Pe 15 martie în jurul orei 22:40 în timp ce eu eram la volan, o altă mașină a intrat în mine. Am fost conştientă până la momentul impactului, în timpul lui şi după. Înțelegeam perfect ce tocmai mi s-a întâmplat, iar creierul meu şi corpul au reacționat după reflexe. Am decuplat centura de siguranță, am deschis portiera şi am încercat să merg, dar n-am putut. Îmi amintesc cum au oprit alte mașini și mi s-a acordat primul ajutor. Scriu asta aici şi las aceste imagini ca să reamintesc că atunci când urcăm la volan suntem responsabili nu doar de propria viață, că sunt oameni care merg regulamentar, pur şi simplu se duc acasă la familiile lor, la copii.

Mi s-a spus ulterior că şoferul care conducea un Mercedes cu motorul 3.2 încerca să facă drifturi pe strada Vadul Lui Vodă mergând la deal. Nu pot să redau de câte ori am mulțumit cerului că eram singură în mașină. Un Suzuki Swift pe care l-am condus cu atâta drag, e făcut zob. În ambulanță, apoi la urgență, am auzit fraze precum că am avut mare noroc. Eu înțeleg foarte bine că e o minune că în acest moment eu scriu acest text”, a povestit Gloria Gorceag pe pagina de Facebook.

Gloria Gorceag: Volanul mașinii nu e o jucărie

Gloria Gorceag a mai spus că, în urma accidentului, n-o să poată merge cel puțin 10 zile. ”Am avut nevoie de suturi şi n-o să pot merge cel puțin 10 zile şi voi rămâne cu cicatrici, dar sunt infinit recunoscătoare lui Dumnezeu că copiii mei au mamă. Azi trebuia să am un meci de fotbal, în starea mea de şoc, le ziceam medicilor că trebuie să merg acasă, că am un meci dimineață și nu pot să lipsesc. Îmi pare atât de rău că nu pot fi alături de fete azi.

Aceste imagini nu cred că o să le păstrez mult aici, pentru că eu vreau să dăruiesc oamenilor doar bucurie, doar vreau să mai spun o dată, volanul mașinii nu e o jucărie. Mulțumesc oamenilor din stradă și fetei care m-a ținut de mână până a venit urgența, am întrebat-o cum o cheamă, mi-a zis Marina. Marina, îți mulțumesc enorm”, a mai transmis interpreta.

Polițiștii au anunțat că s-a demarat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele evenimentului.