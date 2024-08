EVZ Special Globalismul în România. Bogdan Comaroni: Nu este la vedere și nu are o agresivitate maximă. Video







Joi, 22 august, a fost difuzată o nouă ediție a podcastului „Hai live cu Turcesu” pe canalul de YouTube „Hai România”. În cadrul acesteia au fost prezenți Robert Turcescu, prozatorul Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni.

Printre subiectele abordate de aceștia s-au numărat lipsa lecturii printre oameni, Alain Delon și modul în care acesta vedea lumea actuală, dar și problema globalismului.

Globalismul în România

Cei trei au mai discutat în podcast despre faptul că globalismul trebuie combătut. De asemenea, Robert Turcescu a declarat că nu este de acord că sunt puțini cei care sunt împotriva acestui curent. În plus, și Bogdan Comaroni a susținut această idee, spunând că „nici eu nu cred că suntem în minoritate. Ar fi foarte grav dacă am fi o minoritate”.

„Problema care se pune e că subtilitatea atacului asupra României este cu totul altfel. Pentru că nu este la vedere și nu are o agresivitate maximă ca în alte state. Și spun și de ce. Pentru că în România s-a dovedit că nu merge agresivitatea. Nu merge să fii agresiv și să ataci populația. Mai ales, după ce, în România a fost cel mai nasol comunism din tot blocul estic, exceptând Rusia, dacă asimilăm și partea europeană a Rusiei și ce au avut ei acolo.

Dar, din tot blocul estic, România a avut comunismul cel mai agresiv. Iată, cu numărul cel mai mare de informatori, de turnători, de oameni care erau supravegheați de către securitate. Deci practic România a trecut deja prin ce și-ar dori globalismul. Și a avut acel comunism analogic. Adică ăla prin care te turna ăla de la bloc, ți se asculta telefonul analogic, toate astea la un loc. Erai urmărit. Nu puteai să pleci, nu puteai să te duci, chiar în țară, pentru că era limitată benzina. Lumea înțelege mai puțin că noi în România comunistă, pe care noi am trăit-o, ceea ce se dorește în globalismul evoluat, dar la nivel digital, noi am trăit analogic, cum am spus”, sunt declarațiile oferite de Bogdan Comaroni în cadrul podcastului „Hai live cu Turcescu”.

O metodă subtilă

Așa cum a explicat Bogdan Comaroni, având în vedere faza agresivă prin care a trecut țara noastră, acum nu mai are efect. În acest fel, la noi în țară „toate astea se bagă subtil, dar se bagă în așa fel gândit și programat încât primul lucru este ca poporul să nu se prindă și să nu iasă să se opună”, după cum a transmis el. El a oferit și un exemplu în acest sens.

„Cea mai mare parte din banii care se scurg de la buget și către băieții deștepți din toate categoriile, inclusiv către ce se numește statul paralel, firme sub acoperire care sunt constituite. Este metoda plafonărilor. Adică se bagă plafonări la orice, poporul este fericit că plătește puțin din punct de vedere social. Dar în realitate se scurg bani și se drenează către anumiți băieți din industrie, din economie, din energie, din toate domeniile unde se plafonează”, a mai subliniat acesta.

Fără revoltă

Bogdan Comaroni a mai declarat, în acest context, că nimeni nu va ieși să se revolte în aceste situații.

„Pentru că principiul este foarte simplu. Toți cei care se uită în facturi zic <<Stai, că eu plătesc foarte puțin>>. Și zic, păi stai, că tu ești furat pentru că ți se iau banii din buget la care contribui tu. Și zice <<Nu mă interesează din banii tuturor. Aia era comunism, nu mă mai interesează. Acum mă interesează că plătesc puțin și că nu am problema asta>>. Și lumea nu are de ce să iasă în stradă.

Doi, cum a zis Tavi, că este un curent ăsta, LGBT, minorități. Ne gândim la minorități <<Eu nu am treaba asta, nu mă consider>>. Da, dar România s-a golit de oameni și au plecat din țară, partea de inteligență. Pentru că țara noastră a avut un IQ extraordinar de puternic, de dezvoltat”, a mai precizat Bogdan Comaroni.

Ediția integrală a podcastului „Hai live cu Turcescu” din ziua de joi, 22 august, poate fi vizionată integral aici.