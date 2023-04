Gizelle Baker: „La Philip Morris International, știința este în centrul a tot ceea ce facem”

CE NE PUTEȚI SPUNE DESPRE CĂLĂTORIA DVS. EDUCAȚIONALĂ ȘI PROFESIONALĂ?

Sunt canadiană, dar am studiat în SUA — mi-am obținut doctoratul în biometrie și epidemiologie la Universitatea de Medicină din Carolina de Sud. De când m-am alăturat PMI în 2012 locuiesc în Elveția împreună cu familia mea. Conduc o echipă de oameni de știință care lucrează pentru pentru a facilita conștientizarea și înțelegerea reducerii riscurilor legate de tutun, precum și a ceea ce poate însemna aceasta pentru sănătatea publică.

Călătoria mea în PMI a început cu rolul de lider al echipei de Epidemiologie și Biostatistică din cadrul departamentului responsabil cu proiectarea și desfășurarea programelor de evaluare clinică și de piață. Am publicat numeroase articole în reviste științifice internaționale.

CE V-A ATRAS SĂ VĂ ALĂTURAȚI ECHIPEI PMI?

PMI este diferită de alte companii. Aici mi-a fost întotdeauna clar că știința este în centrul a tot ceea ce face compania și determină direcția în care mergem. De fapt, PMI este singura companie importantă de tutun care și-a asumat angajamentul public de a opri vânzarea de țigări, un obiectiv pe care îl urmărește în mod activ în fiecare zi. Această viziune mă motivează și mă inspiră în munca mea, precum și în cadrul organizației în ansamblul ei.

Am crezut întotdeauna în valoarea științei, iar faptul că am putut aduce știința în prim-plan, în timp ce toți colegii mei din PMI lucrează pentru a realiza viziunea noastră cu privire la produsele fără fum, mi-a menținut implicarea și pasiunea pentru munca mea la cote ridicate. De fapt, sunt și mai pasionată acum decât eram atunci când am intrat în companie. Cu peste 10 ani în urmă, atunci când am început aici, nu mi-aș fi putut imagina vreodată că voi ajunge să am rolul de azi. La fel de greu mi-ar fi fost să-mi închipui pe atunci importanța pe care o va dobândi proiectarea și desfășurarea de cercetări științifice riguroase, precum și necesitatea de a împărtăși această știință cu lumea exterioară. Este o mare satisfacție să ajung să am acest rol în construcția unui viitor fără fum, a unui viitor fără țigări – un viitor pe care nu-l credeam a fi cu adevărat posibil când am început, dar unul despre care știu acum că este la îndemâna noastră și de care văd că ne apropiem mai mult în fiecare zi.

CUM S-A NĂSCUT VIZIUNEA UNUI VIITOR FĂRĂ FUM LA PMI?

Viziunea PMI a viitorului fără fum a fost dezvoltată în timp și are la bază apelurile la acțiune din zona de sănătate publică, nevoile și cererea consumatorilor, progresele tehnologice și oportunitățile de afaceri.

În 1997, Punctul Focal al ONU pentru Tutun sau Sănătate a recomandat ca „pentru a-i ajuta pe fumătorii care sunt atât de dependenți încât nu pot renunța la fumat, să fie depuse toate eforturile în scopul de a reduce toxicitatea produselor din tutun existente”. Grupul a cerut ca „OMS (Organizația Mondială a Sănătății (OMS)… să ia în considerare recomandările de mai sus în viitoarele activități de dezvoltare a politicilor, inclusiv elaborarea unei convenții-cadru privind controlul tutunului”.

Apoi, în 2003, Convenția-cadru a OMS pentru Controlul Tutunului (FCTC) a inclus reducerea riscurilor în documentul său-cadru – articolul 1d a definit „controlul tutunului” ca o serie de strategii de reducere a ofertei, cererii și de reducere a riscurilor, care vizează îmbunătățirea sănătății unei populații prin eliminarea sau reducerea consumului de produse din tutun și a expunerii la fumul de țigară.

În 2015, Grupul de Studiu al OMS pentru Reglementarea Produselor de Tutun (TobReg) a declarat: „Principalele obiective ale reglementării atotcuprinzătoare a nicotinei ar fi reducerea la minimum a utilizării celor mai toxice produse care conțin nicotină, pentru a încuraja dezvoltarea de noi sisteme, îmbunătățite de livrare a nicotinei ca alternative la produsele mai toxice, și să continue să monitorizeze și să reglementeze produsele mai puțin toxice pentru efecte asupra sănătății.”

PMI s-a ridicat la înălțimea provocării și a depus eforturi pentru a dezvolta și a evalua științific alternative mai puțin dăunătoare (mai puțin toxice) la țigări, care se bazează pe dispozitive electronice pentru a încălzi tutunul. Acestea permit produsului să livreze un aerosol care conține nicotină fără a fi nevoie să ardă tutunul și să genereze fum. De atunci, PMI a investit peste 10,5 miliarde USD pentru a dezvolta, a fundamenta științific și a comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze. Acest angajament este exact ceea ce trebuie făcut pentru sănătatea publică și pentru societate în general.

CARE ESTE ȘTIINȚA DIN SPATELE ALTERNATIVELOR FĂRĂ FUM?

Majoritatea oamenilor știu că fumatul provoacă boli; prin urmare, suntem cu toții de acord că cel mai bun lucru pe care fumătorii îl pot face pentru sănătatea lor este să renunțe. Dar majoritatea nu o vor face, și de aceea avem nevoie ca oamenii să înțeleagă că principala cauza a bolilor legate de fumat o reprezintă substanțele chimice toxice care sunt emise în fum atunci când tutunul este ars.

Prin arderea tutunului se eliberează niveluri ridicate de substanțe chimice dăunătoare în fum. Știu că mulți oameni cred că problema este nicotina, dar nicotina, deși creează dependență și nu este lipsită de riscuri, nu este cauza principală a bolilor legate de fumat. Acesta este un lucru care a fost demonstrat de-a lungul timpului și este acum recunoscut de oamenii de știință și experții în sănătate publică din întreaga lume.

Efectuăm studii științifice ample și riguroase pentru a evalua efectele negative ale trecerii la produsele noastre fără fum în comparație cu continuarea fumatului. Deși vor fi necesare date pe termen lung pentru a demonstra și cuantifica reducerea riscului de boli asociate fumatului, noi vedem dovezi că îmbunătățirile pe care le observăm vor duce probabil la o reducere semnificativă a riscurilor în timp. Abordarea noastră în ce privește cercetarea este inspirată de practicile binecunoscute ale industriei farmaceutice și este în conformitate cu îndrumările Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru aplicațiile produselor din tutun cu risc modificat (MRTP). Include cercetări de laborator, studii clinice și non-clinice despre trecerea de la țigări la produse fără fum și cercetări pentru a înțelege beneficiile potențiale ale produsului pentru sănătatea publică, inclusiv modul în care fumătorii percep riscul produsului și modul în care îl folosesc în viața reală. Acum putem studia utilizarea reală, deoarece avem produse pe piață în mai multe țări.

CE FEL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EFECTUAȚI?

Programul nostru de evaluare acoperă o gamă largă de domenii care variază în funcție de produs și de faza de dezvoltare în care se află. Înainte ca produsele să intre pe piață, cercetarea inițială se concentrează pe testarea designului și a controlului produselor, a emisiilor de substanțe toxice în comparație cu țigările și a evaluării de laborator a profilului de toxicitate. Odată ce acestea sunt finalizate, evaluăm impactul acestor produse la nivelul utilizatorului și impactul asupra fumătorilor adulți care trec la aceste produse. Acest lucru se realizează prin cercetare clinică și comportamentală pentru a înțelege impactul trecerii de la țigări la produse fără fum. În cele din urmă, odată ce un produs este pe piață, monitorizăm siguranța și studiem utilizarea reală și impactul acestor produse în lumea reală, adică evaluăm impactul la nivelul populației.

DE CE AT TREBUI SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN ȘTIINȚA PMI?

Aceasta nu este o chestiune de încredere. Noi lucrăm permanent pe zona de cercetare și împărtășim știința și datele pe care le obținem cu comunitatea științifică, guvernele și autoritățile de reglementare, astfel încât acestea să poată examina datele și să înțeleagă știința din spatele conceptului de reducere a riscurilor legate de tutun și a produselor noastre fără fum. Acest lucru ne permite să învățăm, deoarece colectăm feedback, adresăm cerințele de reglementare și ne împărtășim știința și rezultatele în mod deschis și transparent.

De asemenea, publicăm metodologiile noastre și rezultatele științifice. Din 2008 am publicat peste 425 de articole și capitole de carte evaluate de colegi, iar oamenii noștri de știință prezintă rezultatele cercetărilor noastre la conferințe și evenimente științifice și cu autoritățile de reglementare din întreaga lume. Am creat un website (PMIScience.com) pentru a face publice cercetările științifice realizate până în prezent. Invităm la dialog și dezbatere pentru că știința progresează atunci când alții ne pot evalua descoperirile.

Asistăm din ce în ce mai mult la desfășurarea unor studii independente în întreaga lume, cu peste 100 de studii și rapoarte de la entități guvernamentale, cum ar fi FDA din S.U.A., Biroul Regatului Unit pentru Îmbunătățirea Sănătății și Disparități (fostă Public Health England), Institutul Federal Olandez pentru Sănătate Publică și Mediu (RIVM) și Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) – care confirmă elemente importante ale cercetării noastre.

Operăm în mod responsabil și transparent pentru a câștiga încredere.

SUNT PRODUSELE DVS. DIN TUTUN ÎNCĂLZIT (IQOS) SUNT MAI PUȚIN NOCIVE DECÂT ȚIGĂRILE?/ CARE SUNT DIFERENȚELE FAȚĂ DE ȚIGĂRI ȘI CUM SUNT ACESTEA MAI BUNE DECÂT ȚIGĂRILE?

Ca om de știință, răspunsul meu este clar: Da.

IQOS este fundamental diferit de o țigară. Sistemul IQOS încălzește tutunul în loc să-l ardă. Acest lucru are ca rezultat o reducere semnificativă a producției de substanțe chimice nocive și potențial nocive. IQOS emite în medie niveluri de substanțe chimice nocive cu 95% mai mici decât țigările. Și în studiile noastre clinice am văzut, în cazul fumătorilor care trec complet de la fumat la IQOS, o reducere substanțială a expunerii la aceste substanțe chimice nocive (de fapt, obțin o expunere redusă cu 95% ca fumători care renunță la fumat pe durata studiului).

CUM LE RĂSPUNDEȚI PERSOANELOR CARE SPUN CĂ IQOS/PRODUSELE CARE ÎNCĂLZESC TUTUNUL GENEREAZĂ „MAI MULTE TOXINE” DECÂT ȚIGĂRELE?

Acest lucru este pur și simplu incorect. Dovezile științifice arată că trecerea completă de la țigări la IQOS reduce semnificativ expunerea la substanțe chimice nocive sau potențial nocive.

Este important ca deopotrivă consumatorii și autoritățile de reglementare să primească informații corecte și neînșelătoare, bazate pe știință, care să le permită să ia decizii în cunoștință de cauză. Prin urmare, am investit masiv în cercetare și dezvoltare și am dedicat resurse substanțiale pentru a împărtăși în mod deschis cercetările și datele noastre și pentru a ne angaja în dezbaterea și dialogul științific. Facem toate aceste lucruri pentru a crește gradul de conștientizare și cunoaștere științifică privind reducerea riscurilor associate cu tutunul și rolul sau contribuția produselor fără fum.

De exemplu, am efectuat peste 30.000 de evaluări ale aerosolului IQOS, care demonstrează în mod constant că produsul emite în medie cu 90% până la 95% niveluri mai mici de substanțe chimice nocive sau potențial nocive în comparație cu țigările, în funcție de lista de astfel de substanțe cu care comparăm, indifferent de locul unde efectuăm analiza – într-un laborator PMI sau în laboratoare independente acreditate.

În știință, consecvența și repetabilitatea rezultatelor cresc greutatea dovezilor.

ALȚI EXPERȚI SPUN CĂ IQOS EMITE COMPUȘI TOXICI CARE NU SE GĂSESC ÎN ȚIGĂRI ȘI CĂ, DECI, NU ȘTIM DACĂ ESTE CU ADEVĂRAT MAI PUȚIN NOCIV. CUM RĂSPUNDEȚI LA ACEASTĂ ÎNTREBARE?

Aerosolul IQOS este mult mai puțin complex decât fumul de țigară. IQOS emite semnificativ mai puține (cu aproape un ordin de mărime mai puține substanțe chimice) și niveluri mai scăzute (în medie niveluri reduse cu 90% până la 95%) de substanțe chimice dăunătoare față de țigări. Dar există în aerosolul IQOS un număr mic de substanțe chimice care sunt unice sau mai abundente decât în fumul de țigară. Acești compuși nu se află în general în listele de substanțe chimice nocive sau potențial nocive stabilite de autoritățile sanitare pentru fumul de țigară.

FDA din S.U.A. a concluzionat, pe baza analizei datelor PMI, a literaturii disponibile și a rezultatelor propriilor teste pe IQOS, că: „În mod particular, agenția a stabilit ca solicitantul (compania) a demonstrat că, deoarece sistemul de încălzire tutunului IQOS încălzește tutunul și nu îl arde, aceasta reduce semnificativ producția de substanțe chimice nocive și potențial nocive în comparație cu fumul de țigară. În plus, studiile au arătat că trecerea completă de la țigări la sistemul de încălzire a tutunului IQOS reduce semnificativ expunerea organismului la 15 substanțe chimice nocive sau potențial nocive. Evaluarea toxicologică a mai constatat că, în comparație cu fumul de țigară, aerosolii IQOS conțin niveluri considerabil mai scăzute de potențiali cancerigeni și substanțe chimice toxice care pot dăuna sistemelor respirator sau reproductiv. În plus, FDA a constatat că aplicațiile susțin rezultatele necesare privind înțelegerea consumatorilor.” [Comunicat de presă FDA]

CÂT DE INCLUZIV ESTE PMI PENTRU OAMENII DE ȘTIINȚĂ FEMEI?

Numărul femeilor de știință de la PMI crește de la an la an. De când m-am alăturat în urmă cu mai bine de 10 ani, am văzut o schimbare reală – nu doar ca număr, ci și ca importanță a rolului – tot mai multe femei ajung în roluri de conducere în zona științifică, iar contribuția lor în domeniu este vizibilă. De exemplu, când m-am alăturat echipei clinice în 2012, eram singura femeie din echipa de conducere clinică; când mă uit acum la echipă (chiar dacă am trecut la un nou rol) văd cu adevărat progrese. Sunt foarte mândră că fac parte dintr-o companie care valorizează atât incluziunea, cât și știința – schimbăm fața științei.

CREDEȚI CĂ EXISTĂ SUFICIENTE FEMEI CARE AU O CARIERĂ ȘTIINȚIFICĂ ASTAZI ÎN LUME?

Vedem progrese – suntem într-un loc mai bun decât eram acum un deceniu, dar nu suntem încă acolo unde ar trebui să fim. Mai avem multă muncă de făcut pentru a reduce și pentru a elimina în cele din urmă dezechilibrul.

Cel mai mare impact al actualului dezechilibru de gen este că nu valorificăm întregul potențial al talentului nostru științific. Dovezile arată că nu există nicio diferență în ceea ce privește calitatea cercetărilor efectuate de bărbați și femei; prin urmare, trebuie să încurajăm mai multe femei să-și urmărească pasiunile în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) pentru a crește calitatea științei noastre, pentru a promova inovația și pentru a rezolva cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea.

CUM CREDEȚI CĂ POT FI ÎNCURAJATE FEMEILE SĂ DEZVOLTE INTERES PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI SĂ-ȘI FACĂ O CARIERĂ ÎN DOMENIU?

Ca femeie în știință, simt o mare responsabilitate să fiu un model pozitiv și să le arăt tinerelor ce este posibil. Trebuie să ne concentrăm pe o mai bună interacțiune cu elevele și tinerele studente, atunci când acestea încă își caută scopul în viață. Acest lucru poate lua multe forme – burse, stagii, programe de mentorat – orice atinge și rezonează cu tinerele femei, le crește gradul de conștientizare și le arătă că o carieră în știință este ceva tangibil pentru ele.