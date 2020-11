Într-un interviu acordat Fox News, la emisiunea „Sunday Morning Futures” realizată de Maria Bartiromo, fostul primar al orașului New York, desemnat recent să conducă toate operațiunile juridice post-electorale, a declarat că președintele a câștigat de fapt în statele-cheie unde Biden a fost declarat câștigător.

„În fiecare dintre aceste state, avem voturi ilegale mai mult decât suficiente deja documentate pentru a răsturna rezultatul alegerilor”, a declarat Giuliani.

