Giovanni Becali și secretul care îl bântuie. Toată viața a fugit de el

Giovanni Becali are 4 copii, 3 fete din căsătoria cu Stella Hernandez, de care a divorțat, și un băiat cu amanta Aida Giurumescu. Impresarul nu a recunoscut niciodată că a avut o relație cu această femeie, care i-a dăruit și un fiu.

Fosta amantă a lui Giovanni Becali a susținut încă din anul 2000 că are un copil acesta. Aida l-a dat în judecată și câștigat în fața magistraților. Aceasta a solicitat pensie de întreţinere, iar instanţa s-a pronunţat în favoarea ei. În primă fază, magistrații au decis că Giovanni Becali trebuie să plătească o pensie alimentară de 87.000 de euro.

Giovanni Becali a refuzat să plătească pensie alimentară și și-a donat toată averea copiilor săi legitimi. Impresarul a declarat că nu mai are niciun ban pe numele său și că a ieșit la pensie. Cu toate astea, el nu a renunțat la fotbal.

„Eu n-am nimic pe numele meu și nu vreau să mai am nimic pe numele meu. Am o pensie mică, nu se spune… Am o pensie cu care mă satisfac, nicio problemă. Eu stau bine, fratele meu stă bine, e asociat aici la firmă, lucrează cu imobiliare… Fratele meu are investiții, eu nu mai am, am ieșit la pensie și vreau să fiu întreținut”, a spus Giovanni Becali.