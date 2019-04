Generalul SRI Gioni Popescu, un abil ofițer de informații. Cum a supraviețuit în timpul lui Iliescu, Constantinescu, Băsescu. Amintirile lui Dan Andronic

Gioni Popescu a fost unul din cei mai interesanți oameni pe care i-am cunoscut în zona serviciilor de informații. Avea un talent ieșit din comun de a părea neinteresat de un subiect, dar descopereai că știa toate dedesubturile. Ceea ce m-a uimit atunci când l-am cunoscut a fost faptul că nu am întâlnit oameni care să se plângă că le-a făcut rău.





Cred că această calitate l-a caracterizat tot timpul. Nu făcea rău oamenilor, încerca să-i ajute. A devenit legendar în SRI pentru modul în care gospodărea activele unităților, de la elicoptere la case de vacanță și spitale. El știa cum se descurca, dar de fiecare dată o făcea. Sunt mulți oameni pe care i-a ajutat, oameni simpli, dar și mulți importanți oameni de afaceri și politicieni. Pe unii îi știu, de alții am aflat, dar cred că trebuie să spunem că nici unul nu va putea spune că i-a Gioni Popescu i-a făcut vreun rău. Voi reda aici ce am scris pe FB. "Pe Gioni Popescu l-am cunoscut prin 1993, la o conferință de presă ținută de Virgil Măgureanu. Era pe scările de la Casa Poporului, împreună cu altă legendă a SRI/SIE, gen. Victor Marcu. Tocmai scrisesem un articol dur împotriva celui din urmă, ceva despre casa acestuia de vacanță. Împreună cu Dan Capatos, care pe vremea aia era reporter la "Servicii Secrete", condusă de Radu Tudor. Când ne-a văzut a început să râdă: Lasă, băi Victore, că de mine au scris și mai rău! Așa era, îl făcusem praf, plecând de la cariera lui militară. Așa ne-am cunoscut, a rămas unul din ofițerii de informații cei mai abili, trecându-i de câteva ori glonțul pe la ureche. Cea mai grea perioadă pentru el a fost în mandatul lui Emil Constantinescu, dar nu l-au prins cu nimic, așa că a rămas până pe vremea lui Băsescu. Poate că părea un om bonom și împăciuitor, dar eu l-am văzut refuzându-l pe SOV, chiar dacă îi era clar că prietenia acestuia cu Timofte cântărea mult. Putea fi și destul de tăios. Așa a ajuns să aibă patru stele. Sunt multe de povestit, mulți ziariști l-au cunoscut, puțini vor relata, că așa e în meseria asta :-) Eu o fac pentru că nu pot uita cum ne-am întâlnit cu Gioni Popescu acum câteva luni la Casa Albă din Băneasa, cum ne-a spus că poate e ultima dată când ne vedem. Eu l-am mai văzut, dar Mirel Curea, a rămas doar cu această amintire. Dumnezeu să-l odihnească în pace!" Pentru că nu voi putea fi prezent la înmormântarea sa, am vrut să las aceste lucruri spuse aici. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea Militar III, duminică în jurul prânzului.

