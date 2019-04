Ginerele fostului șef de la Poliția Locală, bătut cu ranga de interlopi. Scandal imens în Poliție

Marian Rădoi, ginerele fostului șef de la Poliția Locală din Bârlad, a fost bătut cu ranga într-o scară de bloc. Poliția a pornit o anchetă.





IPJ Vaslui precizează ca în cazul agresiunii sportivului Marian Rădoi, s-a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, scrie Vremeanoua.

„Apelul a fost facut ieri seara, in jurul orelor 22.16. Am fost sesizati de catre o persoana, referitor la faptul ca un barbat de 39 de ani, din Barlad, a fost agresat de mai multe persoane necunoscute. In cauza politistii au deschis un dosar penal in care se fac cercetari privitor la comiterea infractiunii de lovire si alte violente. Daca pe parcursul cercetarilor se evidentiaza si alte infractiuni, se vor extinde cercetarile”, a precizat Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui.

Polițiștii bârlădeni și jandarmii din localitate sunt în alertă, deoarece agresarea cunoscutului lider al sportivilor de la clubul de lupte Fight Titans, nu va ramane, spun surse demne de încredere, nepedepsită. Rămâne de văzut dacă în Bârlad va fi sau nu razboi între sportivi și lumea interlopă din localitate, de unde se zvonește că ar proveni atacatorii lui Marian Rădoi. Sportivul a iesit între timp de la ATI Reanimare, fiind transferat pe secția de ortopedie, stabil și conștient.

Știre inițială: Victima se numește Marian Rădoi și este ginerele fostului director de la Poliția Locală Bârlad, Vasile Rădoi.

„Plaga occipitala a fost suturata in Urgente, iar, avand in vedere gravitatea fracturii de gamba, medicii ortopezi au intrat imediat in operatie, asta-noapte, timp de 3-4 ore. In aceste momente, pacientul se afla la ATI Reanimare”, a declarat medicul Angelica Gramaticu, purtatorul de cuvant al Spitalului barladean.

Sportivul agresat a declarat medicilor că a fost victima a 7 persoane, care l-au batut în scara blocului, lovindu-l cu o rangă.

