Gina Pistol, surprinsă la cumpărături. Ce planuri are nevasta lui Smiley

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, Gina Pistol își ia în serios rolul de mamă. Ea a fost susprinsă recent la mall Băneasa, alături de fetița ei, Josephine, și de bonă. Fosta prezentatoare TV de la „Chefi la Cuțite” și „Asia Express” a zăbovit în magazin.

A butonat telefonul mobil, vorbind probabil cu soțul ei Smiley, și a căutat articole pentru redecorarea casei.

Potrivit CANCAN, soția lui Smiley a fost surprinsă nemachiată, purtând haine confortabile de trening și având părul vâlvoi.

Nu a vrut să întoarcă privirile trecătorilor, fiind foarte atentă în afara căminului conjugal să se poarte ca un om obișnuit.

„Ginuța oricum e bine rău la 42 de ani. Bașca… are și curaj să iasă din casă așa cum apucă”, scrie CANCAN.

Gina Pistol, după ce a născut, s-a confruntat cu depresie și burnout. Vedeta a dezvăluit că anul 2022 a fost unul dificil pentru ea (pentru toți a fost greu, mai ales cu un război înspăimântător la graniță), iar „sindromul copilului sărac nu a ocolit-o”, mai scrie CANCAN.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât. Am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu”, a dezvăluit Gina Pistol.

Gina Pistol nu și-a revenit nici acum

Smiley și Gina Pistol, Instagram

Soția lui Smiley a mai povestit că s-a pus presiune asupra ei, atât la filmări, cât și la campaniile pe care le avea de livrat. Aceasta a mai spus că s-a infectat și cu COVID-19 și că s-a simțit foarte rău.

Vedeta a declarat că se simte mai bine, dar că încă nu și-a revenit în totalitate.

După ce a devenit mamă, ea spune că trebuie să se concentreze pe familie. După ani buni de colaborare cu Antena 1, a decis să se retragă, cel puțin pentru o vreme, de pe micile ecrane.