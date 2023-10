Gina Pistol, noi detalii despre plecarea de la Antena 1. A trăit un coșmar

Gina Pistol a vorbit despre plecarea ei de la Antena 1, dar și despre momentele dificile cu care s-a confruntat după naștere. Soția lui Smiley a recunoscut că 2022 a fost un an foarte greu pentru ea și că a fost în depresie. Aceasta a mai povestit că s-a simțit epuizată și că a avut nevoie de o pauză pentru a se întoarce cu forțe proaspete.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o au. Am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine. Tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu”, a spus prezentatoarea TV.

Gina Pistol nu și-a revenit nici acum

Soția lui Smiley a mai povestit că s-a pus presiune asupra ei, atât la filmări, cât și la campaniile pe care le avea de livrat. Aceasta a mai spus că s-a infectat și cu COVID-19 și că s-a simțit foarte rău. Vedeta a declarat că se simte mai bine, dar că încă nu și-a revenit în totalitate.

Smiley i-a fost alături

Smiley a fost cel care a încurajat-o pe partenera sa să facă o pauză de la proiecte și să se axeze pe sănătatea ei. Artistul i-a recomandat că se gândească la binele fetiței lor.

„Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop. Am simțit nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet». Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine”, a spus Gina Pistol pentru Viva.

Fosta prezentatoare revine în televiziune

Recent, prezentatoarea a declarat că este gata să revină în televiziune și că aștepată propuneri. Cu toate astea, ea preferă să aibă răbdare și să analizeze cu atenție fiecare ofertă.

„Va trebui să avem răbdare. Să constatăm dacă vor mai exista propuneri, dacă voi mai primi propuneri de colaborare. Și dacă eu voi avea energia necesară ca să mă apuc de ele și să le duc până la capăt”, a spus Gina.