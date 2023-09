Smiley a rămas pieton. Cu ce viteză a fost surprins de radar

Evenimentul în care a fost implicat Smiley a avut loc în ziua de sâmbătă, la ora 14.30 aproximativ. Totul s-a petrecut în zona recunoscută sub denumirea generică de „Staţiunea cartofului”, unde se merge cu o limită de viteză de 50 de kilometri pe oră.

Datorită vitezei sale de deplasare, înregistrată cu cel puțin 50 de kilometri pe oră peste limita impusă de semnul de avertizare, Smiley a fost obligat să predea permisul de conducere pentru următoarele 90 de zile autorităților de poliție din Tulcea.

Conform unor surse juridice, artistul a fost înregistrat circulând cu o viteză de 104 km/h.

În urma acestei încălcări, permisul său de conducere a fost reținut și suspendat pe o perioadă de 90 de zile. Artistul a fost sancționat și cu o amendă în cuantum de 1.305 lei, scrie tulceanoastră.ro.

Perioada de suspendare a permisului poate fi redusă la 60 de zile, cu condiția ca vedeta să susțină un examen corespunzător în acest sens.

În luna august a anului 2020, pe Autostrada Soarelui, polițiștii au oprit 25 de șoferi care circulau cu viteză excesivă, printre care și cântărețul Smiley.

Vehiculul pe care îl conducea a fost înregistrat de radar circulând cu o viteză de 153 de kilometri pe oră. Ca urmare, a fost sancționat cu o amendă de 580 de lei și i s-au aplicat trei puncte penalizare. De asemenea, Smiley a fost supus unui test cu aparatul antidrog.

Substanțele narcotice persistă în cavitatea bucală timp de 72 de ore. Ceea ce permite aparatului utilizat de polițiști să detecteze consumul de substanțe precum cocaina sau diverse tipuri de amfetamine.

În cazul artistului, rezultatul testului a fost negativ, iar acesta a recunoscut că aceasta a fost prima sa experiență de acest fel.

După ce a primit amenda pentru viteză, Smiley a postat un mesaj pentru fanii săi.

„Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h.

Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a scris Smiley.