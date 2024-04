Becali a plâns la victoria cu Craiova. Patronul a luat la ochi un titular

Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de jocul unuia dintre titularii FCSB, în meciul cu „U” Craiova. Chiar dacă echipa de fotbal a învins cu 2-0, patronul consideră că fotbalistul său nu și-a făcut datoria.

Nu este prima oară când patronul din Pipera pune presiune pe câte un jucător care are o perioadă proastă. De multe ori, FCSB s-a despărțit de fotbaliști valoroși din cauza toanelor omului de afaceri. Becali nu are nici o reținere să-i critice public pe cei care nu se ridică la pretențiile sale.

Patronul echipei FCSB s-a declarat nemulțumit de jocul lui Darius Olaru, spunând că a fost slab. Aceasta chiar dacă echipa sa a câștigat partida de fotbal cu Universitatea Craiova. Fără să-i pese de motivele care au determinat evoluția fotbalistului, Gigi Becali a dat de înțeles că Olaru ar putea să plece. În stilui-i caracteristic, fără menajamente, l-a criticat pe jucătorul în vârstă de 26 de ani, care l-a nemulțumit.

Pe de altă parte, Becali s-a arătat mulțumit de mijlocașul Mihai Lixandru, de 22 de ani. Acesta este noul preferat al patronului pe care, confirmă, l-a impus în echipa de început. Motiv pentru care, mai spune, ar fi fost felicitat chiar de membrii staff-ului tehnic.

Dincolo de supărarea pe care i-a provocat-o Darius Olaru, patronul Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul echipei, pe Arena Națională. FCSB a câștigat meciul cu CSU Craiova, cu scorul de 2-0. Superstițios, omul de afaceri a afirmat că nu dorește să se mândrească cu victoria, de teamă să nu piardă următoarele jocuri.

„Nu mai vreau să mă mândresc, că ați văzut ce s-a întâmplat. Am dat declarații și am luat 4 de la Rapid. Nu o să mai spun asta. Dacă Domnul le-a făcut pe toate, cum să mă mândresc? Eu am spus că vom avea o asemenea diferență pentru că mă bazam pe valoare echipei. Pe asta am mizat. Nu doar că am fost în control, dar am și avut multe ocazii”, a mai spus Becali în emisiunea „Liga DigiSport.