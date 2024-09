Transferul de top reușit de Gigi Becali. Problema pe care a rezolvat-o cu 2,5 milioane de euro

București. Gigi Becali a plătit 2,5 milioane de euro pentru jucătorul de fotbal Daniel Bîrligea. Adus de la CFR Cluj, atacantul în vârstă de 24 de ani, rezolvă o problemă importantă în angrenajul FCSB.

Jucătorul clujean a ajuns la FCSB, deși planurile erau să fie transferat la o echipă din străinătate. Daniel Bîrligea era dorit și de Rapid București, însă, finanțatorul din Pipera a fost mai insistent.

Daniel Bîrligea a fost transferat la FCSB la începutul lunii septembrie, chiar la finalul perioadei de transferuri. Gigi Becali a plătit în jur de 2,5 milioane de euro, însă valoarea transferului ar putea ajunge la o sumă mai mare. CFR Cluj va beneficia de 15 procente dintr-un viitor transfer, iar fotbalistul nu va putea juca împotriva fostei echipe timp de cinci ani.

Antrenorul Ionuț Badea a analizat transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB. El a arătat care va fi rolul fotbalistului clujean în angrenajul „Roș-Albaștrilor”. În opinia sa, atacantul va rezolva o problemă importantă la noua sa echipă de club.

Pe lângă Daniel Bîrligea, FCSB i-a mai transferat în această perioadă, Daniel Popa, David Kiki, Marius Ștefănescu, William Baeten, Florin Tănase și Mihai Popescu.

Odată ajuns în curtea lui Gigi Becali, atacantul CFR a spus că planurile inițiale erau ca el să fie transferat în străinătate. Potrivit spuselor sale, discuțiile nu s-au concretizat, astfel că a ajuns la FCSB. De altfel, atacantul, dorit și de Rapid, a mărturisit că roș-albaștrii au fost primii care s-au interesat de serviciile sale.

„Eu am încredere în mine, ştiu ceea ce pot şi cred că aici pot să fac mult mai bine decât ceea ce am făcut la CFR pentru că este o echipă care munceşte foarte mult pe faza ofensivă şi cred că mă poate ajuta mult mai mult să mă dezvolt, să am am mai multe ocazii să creez mai mult”, a declarat fotbalistul, după transfer.