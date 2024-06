Sport Gigi Becali, un nou transfer pentru titlu. Vedeta celor de la Sepsi a ales să joace la FCSB







Marius Ștefănescu este noul jucător al echipei FCSB. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, patronul echipei.

Gigi Becali anunță un nou transfer

Gigi Becali a anunțat că Marius Ștefănescu este noul jucător al echipei FCSB.

Astăzi, vedeta celor de la Sepsi are programată vizita medicală:

„Mâine (n.r. 13.06.2024) face vizita medicală, ne-am înțeles și cu Sepsi, dar și cu jucătorul”, a anunțat patronul roș-albaștrilor la DigiSport Special.

Patronul celor de la FCSB nu a menționat suma de transfer

Gigi Becali spune că va face publică suma de transfer după ce jucătorul semnează contractul:

„E confidențial cât plătesc pentru Ștefănescu, am și eu o diplomație acum, dacă toată viața nu am fost. Totul este parafat, doar trebuie să facă vizita medicală. Nu va sta pe bancă, am plătit foarte mulți bani, peste un milion de euro.

După ce va semna, vă dezvălui și suma. La nivel de salarii, este în top. Eu îi dădeam aproape dublu față de ce primea la Sepsi, iar el se gândea. Este băiat deștept și a negociat! A semnat pe o perioadă de cinci ani, e normal dacă plătești atât de mult”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali: „Nu cred că avem nevoie și de alte întăriri”

În acest moment, Marius Ștefănescu este cotat la 1,6 milioane de euro pe transfermarkt:

„Am vorbit astăzi și despre Louis Munteanu, însă am înțeles că peninsularii ar vrea să îl păstreze. Trebuia să îmi dea un răspuns până acum. Oferta mea pentru el era deja de 1,5 milioane euro, dar eu spuneam că este mai mică. Asta pentru ca Dan Șucu să ofere mai puțin”, a mai spus latifundiarul din Pipera privind un posibil transfer al fostului atacant al formației de la malul mării Negre.

Nu cred că avem nevoie și de alte întăriri. La ora aceasta, avem două echipe. Putem schimba echipa între campionat și cupele europene, la fel cum se întâmpla pe vremuri. O să îl sun și pe Arnold Garita, nu e glumă, e un jucător care mi-a plăcut. Eu l-am ofertat anul trecut, doar că a exagerat. Eu cred că va veni și Florin Tănase, m-am mai întâlnit de două ori cu el, dar a spus că pleacă cu soția în vacanță, să se prezinte direct în Olanda, dacă nu are echipă până atunci”, a mai spus Gigi Becali.

Marius Ștefănescu a reușit 14 goluri și cinci pase decisive în ediția de campionat recent încheiată. David Kiki și Daniel Popa sunt celelalte două transferuri făcute de FCSB.