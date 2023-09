Gigi Becali, ținut în loc de o hârtie. Statul îl împiedică să încaseze o sumă uriașă

Gigi Becali ținut în loc de o banală hârtie, într-o afacere care valorează în jur de 13 milioane de euro. Omul de afaceri a povestit că nu reușește să ducă la final o tranzacție cu un partener american. Becali spune că a făcut diligențele ca să vândă fabrica de armament de la Drăgășani. El a încasat și avansul, dar totul este ținut pe loc de o instituție a statului.

Consiliul Concurenței trebuie să-și dea avizul pentru ca tranzacția să se poată încheia. Iar documentul întârzie.

„Am vândut fabrica de armament. Am trimis la Consiliul Concurenței, o hârtie banală, de care au nevoie americanii, ca să plătească banii. Este vorba despre 13 milioane de euro. Tot mă plimbă, mă plimbă. Am luat avansul și, ca să-mi dea oamenii banii, mai au nevoie de o aprobare de la Consiliul Concurenței. Aștept să iau banii de luni de zile, nu pot să iau banii din cauza că nu am o hârtie”, a declarat Gigi Becali.