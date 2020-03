Patronul FCSB a blocat din nou circulația din Pipera, pentru a-și plimba turma de oi. De altfel, Gigi Becali a și delcarat că nu are de gând să își schimbe obiceiurile în ciuda epidemiei de Covid-19.

„Înarmat” cu un toiag și îmbrăcat lejer, într-o ținută sport, latifundiarul din Pipera a ghidat fără nicio problemă turma de oi.

„Eu beau numai lapte de oaie și de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel și numai forță am. În plus, am și o grădină cu legume și pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot la pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci.

Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele și mă liniștesc”, spunea Becali, în 2009.

