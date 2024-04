Sport Ce daune a suferit Rolls-ul lui Gigi Becali. A întâmpinat probleme la plecarea de la stână







Gigi Becali a mers cu Rolls-ul de 500.000 de euro la stână, dar a întâmpinat câteva probleme. La plecare, automobilul de lux al patronului de la FCSB era plin de praf și de iarbă la roți. El nu a avut timp să se ducă la spălătorie și a circulat cu mașina murdară și a doua zi.

Gigi Becali, cu mașina în șant

Recent, Becali a fost implicat într-un accident cu mașina sa de lux. Patronul FCSB a ajuns în șanț pentru a evita un accident cu un șofer care nu s-a asigurat. Acesta a spus că nu va plăti niciun leu pentru reparațiile automobilului, întrucât are CASCO, potrivit Cancan.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț.

Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț. Mașina? Doar roțile (n.r. - sunt avariate). Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta”, a precizat Becali.

A mai fost implicat într-un accident

Patronul FCSB a fost implicat într-un accident și spre finalul lunii septembrie 2023, când Rolls Royce-ul său a fost lovit din spate undeva în sectorul 6 al Capitalei. El a declarat că persoana care l-a lovit s-a oprit să vadă dacă e bine și că a început să-l filmeze când și-a dat seama cine este.

Ce spune Gigi Becali

„Eu eram oprit și ea a vrut să vadă dacă s-a întâmplat ceva. A zis că a simțit că m-a atins, dar eu n-am simțit. M-am dat jos și am văzut că nu avea nimic nici mașina ei și nici a mea.

M-a recunoscut. Au început să filmeze, că au crezut că s-a întâmplat ceva. Dar nu s-a întâmplat nimic. Dacă n-are nicio zgârietură mașina, unde e accidentul?”, a reacționat Gigi Becali atunci, la Antena 3.