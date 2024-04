Sport Gigi Becali îi răsplătește regește pe jucători: „Le dau avans, cadou”







Gigi Becali îi recompensează pe fotbaliștii care fac performanțe la clubul FCSB. El a menționat că le dă jucătorilor 300.000 de euro avans, la începuul activității, pentru a-și cumpăra case, mașini, astfel încât atenția lor să se îndrepte doar către fotbal.

Finanțatorul liderului din Superliga a recunoscut că nu se uită la bani, atunci când vede fotbaliști promițători. Le cumpără mașini, apartamente(n.r cadouri) sau le dă sume fabuloase, cu titlu de avans, pentru a-și achiziționa ei bunurile de care au nevoie, a măturisit Gigi Becali, pentru Fanatik.

Unul dintre jucătorii „răsfățați”de Gigi Becali este Octavian Popescu, însă, la inima sa au ajuns mai fotbaliști care, deși nu sunt constanți în performanțe, sunt „respectuoși”. Spre exemplu, George Radaslavescu a primit de la finanțatru FCSB, bani pentru apartament pe loc.

Cu toate acestea, aunci când echipa înregistrează înfrângeri, Becali își „varsă amarul” și spune răspicat că se retrage din lumea fotbalului.

Pe mâna cui ar putea ajunge FCSB

„Eu nu câştig nimic din fotbal, ce câştig? Vreau să-mi văd de treaba mea. Eu îmi pierd sufletul. Şi aşa vreau să scap de echipă, vreau să o las la fetele mele”.Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu… gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam. Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a facut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!”, preciza finanțatorul FCSB, după meciul FCSB-Rapid(0-4)

Astfel, clubul sportiv ar putea ajunge, în viitorul apropiat, pe mâna fiicelor lui Becali, care sunt implicate în afaceri imobiliare și sunt pasionate de mașini luxoase.