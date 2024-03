Monden Gigi Becali respectă cu sfințenie Postul Paștelui. Regula de la care nu se abate







Gigi Becali respectă cu sfințenie Postul Paștelui și are o regulă pe care nu o încalcă niciodată. Absent din atenția publicului în ultimele săptămâni, patronul echipei de fotbal FCSB a dezvăluit că s-a retras la Mănăstirea din Comana, unde a urmat un post negru timp de cinci zile.

Începând cu Postul Paștelui, care se încheie pe 5 mai, Gigi Becali a respectat tradiția postului negru, rugându-se neîncetat și participând la toate slujbele desfășurate la mănăstirea din Comana, unde a stat timp de o săptămână. Mai mult, a evitat folosirea telefonului mobil și s-a retras complet din agitația vieții cotidiene.

Recent, Gigi Becali a reapărut în viața publică și a vizitat șantierul bisericii pe care o construiește în Pipera. Îmbrăcat în haine negre, el a făcut câteva declarații despre perioada de liniște petrecută la mănăstire.

„Acolo am făcut o mănăstire, știți bine, mănăstirea de la Comana, acolo am stat 5 zile. Am făcut numai slujbe de seara până dimineața.

Postul e post, adică… dacă nu ții Postul, nu poți să te abții de la celelalte patimi. Dacă mănânci mult, după aia te uiți după femei. M-am abținut de la tot, de la pofte, dacă-mi place ceva prea mult, nu mănânc. De la pofte, de la desfătări.

Noi trebuie să trăim ca Hristos. Postul este că m-am sculat de dimineață și n-am mâncat nimic până acum, mănânc diseară”, a spus Gigi Becali pentru România TV.

Gigi Becali a slăbit șase kilograme în Postul Paștelui

În anul 2022, Gigi Becali a declarat pentru sursa citată că a respectat cu sfințenie Postul, timp în care a consumat doar pâine cu gem și compot. Finanțatorul echipei FCSB ar fi reușit să slăbească șase kilograme datorită acestui regim alimentar.

„Aveam 82 de kilograme și acum am 76. Mănânc pâine cu gem și pâine cu compot. Altceva nu mănânc! Nu pot nici vinete, nici ardei. E foarte bine așa! Postul este sănătatea trupului. Grăsimea, mâncarea îngreunează trupul, nu e bine”.

Când mănâncă în această perioadă

Patronul FCSB a declarat că nu mănâncă în perioada aceasta decât seara. De asemenea, spune că le-a criticat pe fetele lui deoarece nu țin post.

„Eu zic și la fetele mele: voi ce post trăiți? Alea-alea, magazine, creveți toate bunătățile de dulce. Ăsta nu e post. Să mă ierte Domnul că-ți zic ție. M-am sculat și n-am mâncat nimic.

Mănânc la 7- 8 seară după ce mă împărtășesc. E ziua liturgică, se face diseară la o biserica și mă duc la liturghia darurilor să mă împărtășesc. De ce să stau o zi fără Hristos?”, a mai spus Gigi Becali pentru RTV.