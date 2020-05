În ciuda acestui fapt, finanțatorul a anunțat că nu este dispus să mai investească și va apela la un jucător de la Academie.

„Avem probleme la fundașii centrali, corect, dar nu mai dau bani, gata. La revedere. Am un fundaș central la Academie. La revedere, gata! Am eu jucători tineri, de la echipă, de 19 ani. Am un fundaș central și unul Perianu, care e mijlocaș, care o să fie forță a naturii”, a spus Becali la Digi Sport. Antrenorul Bogdan Argeș Vintilă va trebui să se descurce cu lotul pe care îl are la dispoziție, în condițiile în care întăriri nu va mai primi în acest sezon. Liga I se va relua, cel mai probabil, la data de 13 iunie.

În condițiile în care a redus cu 50 la sută salariile fotbaliștilor și angajaților de la clubul său, este de așteptat ca Gigi Becali să nu investească prea mult nici la finalul acestui sezon. Noua strategie pe care vrea să o adopte latifundiarul din Pipera vizează promovarea fotbaliștilor tineri, din propria pepinieră.

Gigi Becali recunoaște că FCSB are probleme

El a vorbit despre câteva nume promițătoare despre care crede că se pot afirma în campionatul intern. „Și-l mai am pe Niță, un atacant stânga care dă goluri la echipa mare. Deja încep să aduc și eu acum tineri de valoare, de perspectivă, cum a făcut Hagi. Încep să aduc și să cresc copii de 18, 19 ani. Nu mai dau bani pe jucători”, a anunțat Becali, care e mai îngrijorat de anunțul făcut de Răzvan Burleanu.

Președintele a anunțat că, dacă un jucător e depistat pozitiv cu coronavirus, echipa sa poate fi exclusă din campionat.

„Du-te, bă, de-aici… Îl iei pe jucător și gata, așa e în toate țările… Cum să fie exclusă echipa din campionat? Cum să faci așa ceva? Ăștia nu gândesc cu capul, gândesc cu piciorul!

Suntem pe câmp, suntem în junglă? Astea sunt… Gata, hai că vorbesc aiurea. Oamenii gândesc cu fundul și nu cu capul în țară mea! Normal că mă supăr”, a reacționat Becali.