Gigi Becali, în război cu „Regele barbutului”. I-a promis bani, dar n-a mai răspuns la telefon

Ion Pârnică, „Regele barbutului din România” a declarat că Gigi Becali îi datorează o sumă mare de bani, dar că nu a mai reușit să dea de el. Scandalul dintre Pârnică și patronul FCSB a pornit de la un teren care valorează jumătate de milion de dolari, aflat într-o zonă exclusivistă din Capitală.

De la ce a pornit scandalul cu Gigi Becali

„În 1996 am luat un teren în zona Cotroceni. Am fost cuplat cu un băiat, Charlie. După un timp, l-am dat la o parte și a cumpărat părțile nașul meu. Terenul era pe concesiune, zece ani. Apoi nașul meu a zis să-l trec pe tot pe numele lui, că e mai bine așa. L-am trecut, acolo era restaurantul ‘Doi Trigi’, după aceea l-a transoformat în ‘Blue Jeans’. După alți ani, a făcut supermarket. Eu nu am zis nimic niciodată. Mai acum câțiva ani, trei, parcă doi am văzut că se construia acolo”, a spus „Regele barbutului”.

Gigi Becali îi este dator

Ion Pârnică a mai spus că patronul FCSB-ului i-a promis că va rezolva problema și că i-a dat un avans în urmă cu doi ani. Apoi, Gigi Becali l-ar fi ignorat complet. Regele barbutului l-a rugat pe Becali să se țină de cuvânt și să-i dea toți banii.

„Am apelat la Gigi Becali: băi Gigi, ești prieten cu nașul și cu mine. Mi-a zis Gigi că lasă, că vorbim. M-a chemat, mi-a dat niște bani și mi-a zis: mai așteaptă, că s-a pierut terenul, o să mai primești niște bani. Am luat 15-20 de mii de euro, nu mai țin minte și mai urma să-mi mai dea. Pe mine acel teren m-a costat 500.000 de euro. Și de atunci și până acum îl sun pe Gigi și nu-mi mai răspunde, nici el, nici nașul. Eu îi știu de oameni pe cuvânt pe amândoi.

Mai ales pe Gigi, pe care îl știu că e cu biserica. Nu poate să-și încalce cuvântul. Îl rog mult de tot să-si respecte cuvântul. Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, să apelez în presă. Îmi cer scuze și de la Gigi Becali, și de la nașul meu. Dar vreau doar ce mi se cuvine”, a declarat Ion Pârnică pentru CANCAN.RO.

Are și dovezi

Ion Pârnică ar fi primit doar 20.000 de euro de la Gigi Becali. El a declarat că are și dovezi și că își va face dreptate, în cazul în care nu va primi suma de bani promisă. Acesta a mai spus că a făcut multe pentru patronul FCSB și că nu trebuie să uite asta.

„Trebuie să-mi dea banii. Cât au apreciat el (n.r. Becali) și nașul. Eu nu mint, pot aduce și documente pe respectivul teren. Rămâne la aprecierea lor cât mai trebuie să-mi dea. Banii pe care mi i-a dat Gigi Becali i-a luat înapoi de la nașul meu. Cât vor ei să-mi dea, las la aprecierea lor. De asta îl și rog pe Gigi Becali, că știu că e om de cuvânt. Mi-a dat 20 de mii de euro și mi-a zis că-mi mai dă. Ei sunt milionari, oameni mari, dar nu vreau să-i bat la cap. Doar să-mi dea ce e al meu. Eu am făcut multe, foarte multe pentru Gigi Becali. Chiar și Nuțu Cămătaru zice în cartea lui. Îi rog pe amândoi să-mi dea ce merit. Nu vreau să mai dezgropăm morții. Îl rog mult pe Gigi Becali să-și onoreze promisiunea”, sună apelul lui Ion Pârnică.