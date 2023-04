Gigi Becali îi ia apărarea lui Dan Diaconescu: Păcatul lui este pedepsit doar de Iisus Hristos

Patronul celor de la FCSB a ținut să îi ia partea lui Dan Diaconescu, acuzat de comiterea unor infracțiuni grave, de către procurorii de la Constanța.

Diaconescu a fost plasat în arest la domiciliu, dar Tribunalul Constanța a desființat sentința și a dispus ca fostul moderator de la OTV să fie cercetat în stare de control judiciar.

„Am participat la referendum ca să nu se căsătorească bărbați cu bărbați. Bărbați cu bărbați au voie să se căsătorească, dar Dan Diaconescu cu femeie nu are voie. A greșit din punct de vedere moral și a făcut păcat. Nu a greșit penal, el nu e însurat, are bani, cumpără femei. Are una și mai vrea încă una, care e treaba? Trebuie să-l bagi la pușcărie? Îl condamnă Hristos dacă a făcut curvie” a mai declarat Gigi Becali.

Dan Diaconescu, prieten cu George Simion

Despre prietenia dintre cei doi, Gigi Becali a spus că este una de notorietate, Dan Diaconescu participând chiar și la nunta lui George Simion.

„E prietenie între el și George Simion. Probabil voia să candideze Diaconescu că are popularitate, să ridice și partidul. El avea niște fete de 16-17 ani. Fetele alea veneau la el și ziceau `dă-ne bani că suntem …`. Femeia când poate să facă copii e femeie. Bunica mea s-a măritat la 15 ani și a făcut copii. Ea când începe să aibă din aia lunară, ea e femeie. Fetele alea sunt copii, nu le-ai văzut la TV?! Ele zic <<dă-mi bani doi ani, trei ani>>, apoi zic că erau copii și nu știau, erau prea mici?! Dacă vrei lege, dă-mi probe”, a mai spus Becali.

Trump și actrița de filme pentru adulți

Cazul din SUA, unde Donald Trump este acuzat tot pentru o relație cu o actriță din filmele pentru adulți, este comparat de Becali, cu ce i s-a întâmplat lui Dan Diaconescu.

”Am văzut la Trump, actrița … am aflat că ea e actriță, de fapt. Bă, a înnebunit lumea asta definitiv. Lumea a înnebunit, nu mai e sănătoasă lumea! Ce e minoră? Femeia când deja poate să facă copii, ea e deja femeie. Copilul face copii? Lasă-mă pe mine cu legea. (…) Eu nu zic că n-a fost cu ele. Dar dacă vrei lege, dă-mi probe! Eu politică nu mai fac. Să nu le fie teamă, că pe mine politica nu mă mai interesează”, a adăugat Gigi Becali, citat de RomâniaTV.