Cazul Dan Diaconescu. Jurnalistul, filmat într-un salon de masaj erotic

În versiunea lui Dan Diaconescu, tentativele de șantaj ar fi existat, însă fostul patron OTV susține că a primit înregistrări falsificate, mesaje „cu sintetizator de voce” în care erau amenințați cu moartea atât el, cât și fiica lui. Diaconescu susține că a fost șantajat timp de doi ani pentru a nu fi compromis public.

În cele din urmă, șantajiștii ar fi încercat să vândă imaginile și către presă, variantă susținută și de procurori și de Diaconescu. În ambele versiuni, mai mulți jurnaliști i-ar fi comunicat că există înregistrări cu el în compania unor prostituate.

”Salonul de masaj consta de fapt într-un apartament cu mai multe camere, iar din acel moment au apărut acele înregistrări, ulterior au început să trimită ameninţări că îi anunţă sotia inculpatului, prietenii săi se întâlneau cu acele persoane pe sub poduri, unde veneau câte 7-8 persoane cu bâte, în total fiind abordat de peste 30 de persoane care au venit în numele persoanelor vătămate, care au abordat inculpatul cu menţiunea că au un stick ce conţineau aceleaşi imagini”, a reținut instanța din poziția exprimată de Dan Diaconescu.

Fostul patron OTV i-a mai spus judecătorului că de doi ani ”familia sa este traumatizată, întrucât aceste persoane trimiteau scrisori în cutia poştală cum se vede în filme, cu litere tăiate,, Iti vom lua capul, te vom omorî’’, că la acest salon de masaj mai există o cameră. Diaconescu a mai declarat instanței că prietenii îi sugerau să se ducă la poliţie dar a refuzat, însă ulterior a regretat acest aspect și a precizat că se temea ca familia lui să nu fie devastată de scandalul public.

Fragment din acuzațiile procurorilor reținute de instanță:

”La data de 19.11.2020 și la data de 22.11.2020, inculpatul Diaconescu Cristian-Dan a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată TA, născută la data de (…), cunoscând că aceasta avea la acel moment vârsta de 15 ani și 4 luni, contra sumei de 300 de lei, în timp ce se aflau în camera unui hotel situat în municipiul București. (infracţiunea de act sexual cu un minor în formă continuată)

La data de 20.09.2020, inculpatul Diaconescu Cristian-Dan a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată TA, născută la data de (…), cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 400 de lei, în timp ce se aflau în camera de hotel a Complexului Panoramic Belvedere, situat în stațiunea Olimp din judeţul Constanța. (act material al infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile)

La data de 22.09.2020, inculpatul Diaconescu Cristian-Dan a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată TA, născută la data de (…), cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 400 de lei, în timp ce se aflau în camera de hotel a Complexului Panoramic Belvedere, situat în stațiunea Olimp din judeţul Constanța. (act material al infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile)

În luna septembrie a anului 2021, inculpatul Diaconescu Cristian-Dan a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată TA, născută la data de (…), cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 400 lei, în timp ce se aflau în dormitorul apartamentului martorului GGV, situat în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța. (act material al infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile).

Un tânăr grec, în rol de pește pentru cele două prostituate minore

(…) la data de 17.03.2023, martora BAA a fost audiată, ocazie cu care a declarat că într-una dintre zilele cuprinse în perioada 21.08.2021 – 26.08.2021, se afla la locuința unui prieten, cetățean grec, în vârstă de 18 ani, pe care îl știe sub numele de Iorgos, în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța, împreună cu DA, SM, NAI, zis M. și TA, cu porecla (…), în vârstă de 16 ani, despre care știe de la M. că se prostituează. De asemenea, martora a menţionat că a înțeles din discuțiile cu aceasta că întreține relații sexuale contra cost cu o persoană de sex bărbătesc, din București, despre care a povestit că se numește Dan Diaconescu, care a avut televiziunea OTV.

Mai departe, martora a arătat că a ajuns în acel imobil după ce prietenii săi, enumeraţi anterior, planificaseră să îl șantajeze pe numitul Dan Diaconescu. Astfel, aceştia au întrebat-o pe martoră dacă este de acord să se întâlnească cu numitul Dan Diaconescu, deoarece acesta dorește, contra unei sume mari de bani, să întrețină relații sexuale cu o virgină și martora a acceptat.

Planul era să intre peste el în timpul actului sexual, cu telefoanele pornite pe înregistrare

M. a repetat că ideea este de a-l atrage acolo pe numitul Dan Diaconescu, fără ca acesta să o atingă în vreun fel, deoarece planul era ca M., DA, S și Iorgos să se ascundă într-o cameră atunci când numitul Dan Diaconescu intra în casă, pentru ca să întrețină relații sexuale cu aceasta contra cost, apoi să iasă din dormitor cu camerele telefoanelor aprinse și să îl filmeze.

Martora a precizat că înainte ca numitul Dan Diaconescu să vină, a înțeles din discuții că T. ar trebui să înregistreze convorbirile telefonice cu acesta, când solicita o virgină pentru a întreține relații contra cost. În aceeași zi, T, care se afla cu M. și Iorgos (…) l-a sunat pe numitul Dan Diaconescu pe aplicația Whats App, iar acesta i-a spus că dorește să cunoască o prietenă de-ale sale, care este virgină, pentru a întreține relații sexuale contra cost.

BAA a menţionat că nu a înregistrat toate conversațiile dintre T și numitul Dan Diaconescu, dar știe sigur că în una dintre discuțiile acestora, neînregistrată, T i-a spus numitului Dan Diaconescu, când acesta și-a exprimat dorința de a întreține relații sexuale cu o virgină, că știe o fată, Ivona, din Techirghiol, care este minoră, în vârstă de 15 ani, care locuiește cu bunicii, iar numitul Dan Diaconescu a spus că este de acord și vrea să îi trimită poze cu aceasta.

Martora a mai declarat că T. i-a înmânat telefonul ca să vorbească cu numitul Dan Diaconescu, căruia i-a spus că are 15 ani, că trece în clasa a X-a și din conținutul conversației, reține că acesta a întrebat-o ce vrea să bea, dacă dorește șampania cea mai scumpă franțuzească, atunci când aceasta a spus că vrea whisky și Cola.

Conform declaraţiei, în aceeași seară, la locuința din Poarta 6 a lui Iorgos, unde se aflau Iorgos, M, S și D, ascunși într-o cameră, a venit numitul Dan Diaconescu, ca să o cunoască, în living-ul apartamentului, unde se afla și T. Atunci, numitul Dan Diaconescu a întrebat-o cum o cheamă, i-a spus că este foarte frumoasă și a întrebat-o dacă are iubit.

Discuția despre prețul viginității, abandonată după ce bunica a chemat minora acasă

Martora a arătat că i-a tras atenția privirea lui foarte pătrunzătoare asupra corpului său și la un moment dat, i-a luat bretonul cu mâna și i l-a pus după ureche, spunându-i că nu înțelege cum de încă este virgină la cât este de frumoasă şi a mai întrebat-o dacă este speriată, referindu-se la ce urma să se întâmple.

Potrivit martorei, la un moment dat, T. s-a ridicat și s-a dus la bucătărie pentru a aduce pahare pentru șampania pe care o adusese numitul Dan Diaconescu , timp în care acesta s-a apropiat mai mult de minoră și când T. a revenit, l-a chemat în dormitor, pentru a discuta detaliile legate de prețul virginității acesteia, dar ulterior momentului în care cei doi au intrat în dormitor, martora a ieșit din casă fără să mai anunțe pe nimeni, iar apoi T. i-a spus numitului Dan Diaconescu că aceasta a fost chemată de bunica sa.

Martora a mai arătat că înainte ca numitul Dan Diaconescu să ajungă la apartament, M. a ascuns telefonul său mobil în care utiliza cartela SIM aparţinând lui Iorgos, pe un dulap din dormitor, acoperit în așa fel încât să nu se observe și doar camera să rămână neacoperită, cu funcția de înregistrare pornită, tot în ideea de a-l filma pe numitul Dan Diaconescu, pentru a-l șantaja ulterior.

Prețul tăcerii? Șantajiștii se plângeau că nu au bani de benzină

Apoi, M. i-a trimis numitului Dan Diaconescu, prin intermediul Whats App, toate aceste înregistrări video, conținând fragmente din conversații și momentele când acesta întreținea relații sexuale cu T, urmând să îi solicite contra tăcerii o sumă de bani, pe care nu o cunoaște. După ce i-a trimis înregistrările numitului Dan Diaconescu, în timp ce se afla la domiciliul său din Faleză Nord, M, în prezența martorei, a fost apelat video pe aplicația Whats App de pe un număr pe care nu îl cunoștea și pe care nici nu îl mai are, de o persoană de sex bărbătesc, care s-a recomandat cu numele Minea, menționând că este procuror în municipiul București și i-a spus că dacă nu vrea să aibă probleme, să îl lase pe domnul Diaconescu în pace, să lase filmările alea și își vadă de treaba lui, menționând că vine spre Constanța și vrea să se întâlnească, pentru a-i da bani și să nu îl mai contacteze pe numitul Dan Diaconescu, auzindu-se că se află în autoturism.

BAA a menţionat că din discuțiile ulterioare cu SM, a aflat de la acesta că s-a întâlnit cu cel care s-a prezentat cu numele Minea, care are vârsta de aproximativ 50 de ani, grizonant, care a venit cu un autoturism, model mai vechi, dar nu știe marca, de culoare neagră. Pe bancheta din spate a respectivului autoturism se afla echipament de interceptare și înregistrare audio video, după cum s-a exprimat SM și tot de la acesta a înțeles că Minea l-a plimbat cu mașina prin oraș, ocazie cu care i-a explicat că nu este bine ce face și dacă aveau nevoie de bani, să îi ceară acestuia, că îi va ajuta și nu este nevoie să apeleze la șantaj, ci puteau să ceară frumos. Atunci, Minea i-a remis lui SM suma de 2500 lei, din care i-a dat o parte lui M, dar nu știe exact cât.

Conform declaraţiei, în aceeași perioadă, dar nu mai reține data exactă, martora se afla cu TP și cu M în autoturismul lui T, iar M vorbea prin aplicația Whats App cu Minea despre restul de bani, iar acesta îl tot amâna. Atunci, M i-a trimis lui Minea poze cu bordul maşinii, care indica rezervorul gol, iar Minea i-a trimis pe cardul Revolut aparţinând lui T suma de 200 lei, iar ulterior, aceștia nu au mai avut nicio discuţie.

Unul dintre participanții la șantaj susține că Dan Diaconescu a spus că nu vrea să încalce legea în privința vârstei minorei

Tot la data de 17.03.2023 a fost audiat şi martorul NAI, care a declarat că la începutul lunii septembrie a anului 2021, se afla la locuința unui prieten, cetățean grec, în vârstă de 18 ani, pe care îl știe sub numele de Iorgos G, în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța, împreună cu alt prieten, pe nume DN-A. Acolo, a fost invitată şi o cunoștință, pe care o cheamă TA, cu porecla T., în vârstă de 16 ani, din localitatea Techirghiol.

Martorul a arătat că a înțeles din discuțiile cu T. că aceasta, împreună cu sora sa geamănă, TA, întrețineau relații sexuale de câteva luni, în municipiul București, cu o persoană de sex bărbătesc, din București, despre care a povestit că se numește Dan Diaconescu, care a avut televiziunea OTV, contra unor sume de bani, iar pe parcursul conversației, vorbind despre cum puteau să facă bani, T a venit cu ideea să îl cheme pe numitul Dan Diaconescu, pentru a întreține relații sexuale cu acesta, contra cost.

Conform declaraţiei, martorul i-a propus lui Iorgos G ca T. să îl cheme pe numitul Dan Diaconescu, iar acesta să îl filmeze, pentru a-l putea șantaja ulterior.

T a povestit că numitul Dan Diaconescu este plictisit de ea și că preferă o virgină pentru a întreține relații sexuale, motiv pentru care a propus să o cheme pe iubita sa, BAA, ca să vorbească la telefon cu numitul Dan Diaconescu, să se dea drept o cunoștință a T, care este virgină și dispusă să întrețină relații sexuale cu acesta, contra cost. (…)

NAI a precizat că nu a înregistrat toate conversațiile dintre T. și numitul Dan Diaconescu, dar știe sigur că în una dintre discuțiile acestora, neînregistrată, T. i-a spus numitului Dan Diaconescu, când acesta și-a exprimat dorința de a întreține relații sexuale cu o virgină, că știe o fată, Ivona, din Techirghiol, care este minoră în vârstă de 15 ani, iar numitul Dan Diaconescu a spus prima data că nu prea este legal, apoi, în continuarea conversației, a spus că este ok vârsta acesteia și că dorește să primească poze cu ea și să întrețină relații sexuale cu aceasta, dar cum T. nu cunoștea nicio minoră virgină, i-a înmânat telefonul lui A, ca să vorbească cu numitul Dan Diaconescu, căruia i-a spus că are 16 ani, că trece clasa a X-a și din conținutul conversației, reține că a mai întrebat-o ce vrea să bea, dacă dorește șampania cea mai scumpă franțuzească, atunci când A. a spus că vrea whisky și Cola.

Conform declaraţiei, în aceeași seară, la locuința din Poarta 6 a lui Iorgos, unde se aflau Iorgos, martorul și D așcunși într-o camera, a venit numitul Dan Diaconescu, ca să o cunoască pe A, în livingul apartamentului, unde se afla și T. Martorul nu a auzit ce au discutat cele două fete cu numitul Dan Diaconescu, deoarece era și muzica pornită și reține că la un moment dat, A a plecat acasă, motivând că a sunat-o mama sa, timp în care, cei care se ascunseseră în dormitor vorbeau prin mesaje prin aplicația Instagram cu T, pe care au întrebat-o dacă să iasă din cameră, iar aceasta le-a scris să nu o facă deoarece îi este frică.

NAI a mai arătat că înainte ca numitul Dan Diaconescu să ajungă la apartament, fără ca T. să știe, dar cu acordul lui Iorgos și a lui D, a ascuns telefonul său mobil, pe un dulap din dormitor, acoperit în așa fel încât să nu se observe și doar camera să rămână neacoperită, cu funcția de înregistrare pornită, tot în ideea de a-l filma pe numitul Dan Diaconescu, pentru a-l șantaja ulterior.

Astfel, camera a înregistrat când numitul Dan Diaconescu a întreținut relații sexuale cu T, fără ca cei doi să știe, înregistrări pe care martorul le-a trimis către A pe aplicația Whats App și nu mai reține dacă de pe telefonul său sau a lui Iorgos, i-a trimis, tot prin intermediul aplicației Whats App, toate aceste înregistrări video, conținând fragmente din conversații și momentele când întreținea relații sexuale cu T, numitului Dan Diaconescu, urmând să îi ceară o sumă de bani contra tăcerii.

Unul dintre șantajiști nu știe dacă jurnalistul a trimis bani sau nu

Martorul a menţionat că nu mai reține dacă a apucat să îi spună vreo sumă sau doar a discutat cu Iorgos și D să îi ceară numitului Dan Diaconescu suma de 1000 sau 2000 de euro și după ce i-a trimis acestuia filmările, cel din urmă a anunțat-o pe T. Apoi, martorul a avut o discuție în contradictoriu cu T, deoarece s-a supărat pe toți trei că au înregistrat-o, iar ulterior a fost apelat pe aplicația Whats App, de pe un număr pe care nu îl cunoștea și pe care nu îl mai are, de o persoană de sex bărbătesc, care s-a recomandat cu numele Minea, menționând că este procuror în municipiul București. Acesta i-a spus martorului că dacă nu vrea să aibă probleme, să îl lase pe domnul Diaconescu în pace, să lase filmările alea și își vadă de treaba sa, ceea ce a și făcut, astfel că a șters filmările din telefon și nu l-a mai contactat niciodată pe numitul Dan Diaconescu.

Potrivit martorului, un amic de-ai săi, SM, în vârstă de 20 de ani, a aflat de povestea cu numitul Dan Diaconescu și și-a exprimat dorința de a continua încercarea de a-l șantaja pe acesta. Astfel, SM i-a cerut martorului numărul de telefon al celui care s-a prezentat drept procurorul Minea și din discuțiile ulterioare cu SM, a aflat că s-a întâlnit cu respectivul, care are în vârstă de 50 ani, slab, grizonant, care a venit cu un autoturism, model mai vechi, dar nu știe marca, de culoare neagră, în care pe bancheta din spate se afla echipament de interceptare și înregistrare audio video, din cum s-a exprimat SM.

NAI a mai declarat că din ce i-a povestit SM, a înțeles că M. l-a plimbat cu mașina prin oraș, ocazie cu care i-a explicat că nu este bine ce face și dacă aveau nevoie de bani, să îi ceară lui, că îi va ajuta și nu este nevoie să apeleze la șantaj, ci puteau să ceară frumos. Acesta i-a înmânat atunci lui SM o sumă de bani, nu mai reține cât, dar S i-a dat și acestuia suma de 300 sau 400 lei, nu mai reține, iar ulterior nu a mai discutat cu S și nu știe dacă acesta s-a mai întâlnit sau a mai primit vreo sumă de bani de la Minea sau de la numitul Dan Diaconescu.

Cum se apără Dan Diaconescu. Fragment reținut de instanță

”Inculpatul Diaconescu Cristian-Dan, având ultimul cuvânt, solicită a se opri acest masacru, întrucât în opinia sa ceea ce se întâmplă în jurul casei sale cât şi în faţa instanţei este un masacru în sensul mediatic pentru că nu are aproape niciun fel de şanse de apărare, partea adversă având un mare avantaj, aceştia joacă în mod murdar. Inculpatul, în contextul în care lucrează în presă de 30 de ani, astfel că ştie ce înseamnă ca presa să fie anunţată cu 2-3 ore înainte despre ceea ce se întâmplă, când urmează o procedură într-un dosar. Astfel că, are rugămintea ca orice se întâmplă, soluţia care va fi dată în acest dosar să nu apară pentru prima dată în presă şi abia apoi să fie cunoscută în sală.

Mai precizează că nu se teme de acest dosar, dimpotrivă este singurul dosar în care acesta are control judiciar de doi ani fiind unul atipic pentru că aceste fete, care la început au părut interesate de televiziune, de showbiz, a realizat că acestea aveau doar un singur plan împreună cu proxeneţii şi cu acoliţii acestora, de a-i construi o provocare inculpatului în vederea unui scenariu. Precizează că nu s-a întâlnit cu aceste fete într-o cameră ca sala de judecată, doar o singură dată s-a întâmplat, aspect pe care îl apreciază ca fiind important, proba adevărului apreciind-o ca fiind exact filmarea din dosar.

Dan Diaconescu, amenințat de 7 persoane

Totodată, inculpatul doreşte să reliefeze faptul că ne aflăm în anul 2023, iar acest dosar datează din anul 2020, astfel că au trecut 3 ani în care acesta care ştie date din doar poate cel mai bine dintre cei prezenţi în sala de judecată, doar că nu a căutat pe niciuna dintre persoanele implicate, nu a răspuns la telefoane, care sunau absolut încontinuu iar inculpatul primea zilnic mesaje, ameninţări etc. Toate aceste filmuleţe despre care s-a vorbit, inculpatul le-a primit de acum 2 ani de 15 ori, iar colegi de-ai săi din presă le-au primit şi aceştia şi veneau la inculpat acasă şi îi arătau acele filmuleţe şi îi spuneau că nu le pot publica, iar inculpatul se interesa în mod constant, sperând să afle ce se întâmplă, întrucât nu înţelegea, astfel că intenţiona să afle cine este şeful acestor fete şi ce urmăreşte.

De asemenea, inculpatul mai învederează faptul că în acest dosar sunt două feluri de probe, respectiv mărturiile celor 7 persoane care sunt absolut identice, dar cu toate acestea nu se concordă între ele în anumite date şi locaţii, precum şi această probă video. În privinţa celor 7 mărturii, inculpatul arată că lucrurile sunt foarte complicate întrucât acele persoane sunt cele care l-au şantajat pe inculpat în ultimii 2 ani, astfel că nu ştie ce credibilitate ar putea avea acele persoane care au întreprins constant acte de şantaj asupra sa, trimiţând inclusiv mesaje cu sintetizator de voce, adică lucruri complicate din punct de vedere tehnic, astfel că aceste aspecte duc cu gândul că inclusiv aceste imagini video sunt contrafăcute, trunchiate.

„Tic-tac tic-tac timpul tău a expirat, vei vedea ce se întâmplă, fata ta va fi omorâtă”

De exemplu, pe telefonul său mobil se găsesc trimise de către aceste 2 prostituate, mesaje cu sintetizator de voce, pe care a încercat să îl elimine şi astfel să identifice vocea persoanelor vătămate, iar aceste mesaje sunt de forma: ,,Tic-tac tic-tac timpul tău a expirat, vei vedea ce se întâmplă, fata ta va fi omorâtă’’

Inculpatul consideră că a reuşit să formeze tabloul a ceea ce se întâmplă, respectiv aceste fete au venit la un spectacol şi i-au cerut acestuia să facă un selfie împreună, deci erau trimise de cineva, apoi i-au căpătat oarecum încrederea prin poveştile acestora despre prostituţie, în care spuneau că au bani mulţi dar vor să cânte, să fie pe scenă. Ulterior, au avut nişte discuţii telefonice şi nişte intersectări în spaţii publie, După un an de zile, una din acestea i-au comunicat inculpatului că şi-a deschis un salon de masaj, lansându-i acestuia invitaţia de a veni acolo, pe fondul complimetelor făcute, ,,esti un om aşa de bun, toată lumea te iubeşte’’.

Fostul patron al OTV susține că nu a întreținut relații sexuale cu minorele și că nu există un video care să dovedească altceva

Inculpatul le-a comunicat că nu poate veni, pentru că nu suportă prostitualtele, el este Dan Diaconescu şi nu are nevoie de aşa ceva, nu va plăti vreodată prostituate. În replică, acestea îi spuneau că este vorba doar despre masaj, reluând propunerea de a efectua inculpatului masaj pe spate. În continuare, inculpatul apreciază că proba video de la dosarul cauzei reliefează faptul că spune adevărul în sensul că nu a făcut niciun fel de sex cu aceste fete şi nu le-a dat niciodată bani.

În contextul în care atât persoanele vătămate cât şi ceilalţi martori afirmă că au avut loc 7 întâlniri şi 7 acte sexuale între acestea şi inculpat, ultima întâlnire şi ultimul aşa-zis act sexual confirmat şi de către colegii anchetatori, se referă la acela din salonul de masaj.

Salonul de masaj consta de fapt într-un apartament cu mai multe camere, iar din acel moment au apărut acele înregistrări, ulterior au început să trimită ameninţări că îi anunţă sotia inculpatului, prietenii săi se întâlneau cu acele persoane pe sub poduri, unde veneau câte 7-8 persoane cu bâte, în total fiind abordat de peste 30 de persoane care au venit în numele persoanelor vătămate, care au abordat inculpatul cu menţiunea că au un stick ce conţineau aceleaşi imagini.

„Timpul tău s-a dus, vei fi un om mort, nu vei mai candida la preşedinţie”

Totodată, inculpatul arată că dacă el s-ar mai fi întâlnit de încă 6 ori cu persoanele vătămate aşa cum se susţine, atunci ar fi fost filmat de către acestea la fiecare întâlnire, dar ei au filmat la a 7-a întâlnire. Astfel, inculpatul crede că aceea a fost prima întâlnire, de la filmare, care a fost şi ultima pentru că de la acel moment, au început să ameninţe inculpatul în mod constant şi să îi ceară bani, 100 000 euro, 20 000 euro, ameninţând că merg la televizor. Inculpatul apreciază că părea totul foarte bine organizat din punct de vedere tehnic, înregistrările video veneau în trepte, întâi 3 secunde, apoi 5, cu ameninţări ,,timpul tău s-a dus, vei fi un om mort, nu vei mai candida la preşedinţie’’

În încheiere, inculpatul consideră că linşajul acesta mediatic are doar un singur scop, ca dosarul să nu se mai judece în sala de judecată, ci la televizor, ca să convingă instanţa de existenţa unor probe care de fapt nu există. Deoarece în acest dosar se vorbeste că inculpatul a dat bani şi afăcut sex cu persoanele vătămate, inculpatul se întreabă care sunt probele, întrucât în acea filmare, care conform parchetului se spune că tânăra s-a dezbrăcat şi se pregăteşte să facă sex cu Dan Diaconescu, astfel că inculpatul se întreabă dacă chiar a făcut sex cu aceasta, atunci de ce nu se continuă filmarea, întrucât cei care exercitau forme de şantaj ar fi trebuit în acest context să continue acea filmare, pentru că acesta era scopul şantajului.

Inculpatul apreciază că proba cea mai importantă care nu ştie dacă se află în dosar, dar inculpatul cunoaşte pentru că de doi ani familia sa este traumatizată, întrucât aceste persoane trimiteau scrisori în cutia poştală cum se vede în filme, cu litere tăiate („Iti vom lua capul, te vom omorî’’), că la acest salon de masaj mai există o cameră. Mai arată inculpatul că prietenii îi sugerau să se ducă la poliţie dar a refuzat, însă ulterior a regretat acest aspect.

Soacra lui Dan Diaconescu este pe moarte

În continuare, inculpatul arată că dacă aceste persoane vătămate vor fi puse la detectorul de minciuni, acestea vor recunoaşte adevărul, dar nu ştie ce urmăresc. Mai arată că acest dosar a fost demarat în anul 2023 când inculpatul mai are 8 luni până la momentul când acesta va avea voie să aibă contact cu televiziunea sau să îşi facă un partid politic. Dacă faptele au avut loc în 2020, iar de atunci inculpatul nu a întreprins alte fapte, nu înţelege necesitatea luării măsurii arestului preventiv. Fiica sa are olimpiadă la biologie pe țară în ziua de luni, are majoratul miercuri, soacra sa este pe moarte, are probleme de sănătate.

Doreşte inculpatul să revină la acest linşaj mediatic, despre care afirmă că nu este în regulă să apară în media lucruri false, dând exemplu faptul că acesta doreşte o virgină minoră. Chiar şi prostituata a trunchiat înregistrările, inculpatul deţinând un format mai larg al acestora. Exemplu, partea vătămată îi povesteste inculpatului cum a încasat într-o zi 2400 lei şi a avut şi 3 orgasme, iar inculpatul i-a replicat că se câştigă mai bine din această activitate.

Apoi partea vătămată i-a spus acestuia că are o prietenă care este virgină. Inculpatul a replicat că trebuie să aibă 16-17-19 ani dar niciodată nu a solicitat să se întâlnească cu aceasta.

Inculpatul mai arată că ar fi trebuit ca organele de cercetare penală să vadă halul în care inculpatul era şantajat de ani de zile şi era necesar ca acestea să ia nişte măsuri, mai ales că cei 7 martori audiaţi au recunoscut intenţiile de şantaj în privinţa inculpatului. Soţia sa poate fi omorâtă oricând.

Diaconescu susține că a stat 3 minute la masaj. S-a ridicat și a plecat în momentul în care i s-au cerut bani

I s-a comunicat că infracţiunea de şantaj va constitui alt dosar. Mai arată că în salonul de masaj se aflau 5-6 indivizi care aşteptau să intre peste inculpat şi părţile vătămate când acestea urmau să facă sex. În realitate, inculpatul afirmă faptul că în momentul în care partea vătămată a început să îi facă masaj inculpatului, aceasta i-a solicitat o sumă de bani, moment în care inculpatul a refuzat, s-a îmbrăcat în tricou şi a plecat, a stat 3-4 minute în acea încăpere.

Inculpatul afirmă că este modul acestuia obisnuit să se adreseze cu apelativul ,,iubire’’ cu toată lumea.

Solicită o măsură corectă, precizând că nu s-a procedat corect în acest dosar. Nu doreşte să fugă. Este ilegal să existe date în media despre acest dosar, solicită să stea acasă şi să poată ca avocaţii acestuia să îşi facă bine treaba.

Afirmă că este un om sincer, nu are nimic de ascuns. Acesta este dosarul vieţii sale. Nu a făcut sex cu minore, nu a avut relaţii cu părţile vătămate, acesta nu este modul său de viaţă. Spune că nu are cum să ia legătura cu cei 7 martori, nici nu intenţionează acest lucru, dar aceştia sunt cei care au luat legătura cu el constant în vederea punerii în aplicare a actelor de şantaj.”, se arată în motivarea instanței.